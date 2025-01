Sparing na remis, skuteczność pod lupą

Drugi mecz kontrolny Olimpii Elbląg nie zapisał się złotymi zgłoskami w zimowej kronice sparingów. To było raczej jak oglądanie rozgrzewki artysty przed wielkim występem – kilka błysków talentu, parę obiecujących nut, jednak zabrakło harmonii i wykończenia. Co prawda sytuacje były, ale skuteczność zawiodła.

Trener Karol Szweda po meczu zapowiedział wzmocnienia zespołu:

– Pracujemy nad transferami, które będą rzeczywistym wsparciem dla drużyny. Głęboko wierzę, że w najbliższym czasie uda nam się zrealizować jeden lub dwa takie ruchy. Jak sami widzicie, nasza kadra składa się głównie z młodych zawodników. Staramy się grać odważnie, ale nie możemy zapominać o znaczeniu doświadczenia, tej boiskowej ogłady, która pozwala czuć się pewnie w kluczowych momentach i podejmować właściwe decyzje.

Olimpia kontynuuje intensywne testy szukając zawodników, którzy potrafią przekuć swoje umiejętności na konkretne efekty. W sparingu z Polonią Lidzbark Warmiński kilku graczy miało okazję zaprezentować swoje możliwości, w tym dwaj napastnicy. Choć wypracowali sobie dogodne sytuacje, skuteczność wciąż pozostawia wiele do życzenia i wymaga zdecydowanej poprawy. W drugiej połowie na sztucznej murawie pojawił się dobrze znany kibicom Kozera, jednak zabrakło Kuzimskiego, borykającego się z urazem. Trener Karol Szweda nadal analizuje i ocenia potencjał zawodników, by wyłonić tych, którzy realnie wzmocnią zespół i będą gotowi na wyzwania nadchodzącej rundy.

– Cały czas testujemy zawodników, pojawiają się nowe nazwiska. Są to piłkarze, którzy chcą trafić na szczebel centralny lub tacy, którzy już grali na tym poziomie i chcą się odbudować. Interesujemy się takimi graczami, bo wiemy, że mają potencjał i odpowiednią jakość piłkarską, choć potrzebują praktyki meczowej. - komentował trener w pomeczowej rozmowie. Początek spotkania przyniósł Olimpii dwie dogodne okazje, ale piłka jak na złość nie chciała wpaść do siatki. Niedługo później próbował z bliska Orest Tiahlo, ale jego uderzenie było zbyt lekkie. W barwach Polonii Lidzbark Warmiński wyróżniał się Yan Senkevich – zawodnik, który po rozstaniu z Olimpią znalazł przystań w trzecioligowym klubie z regionu. Jego strzał z dystansu był na tyle precyzyjny i mocny, że zmusił Andrzeja Witana do interwencji najwyższej klasy. Bramkarz gospodarzy pokazał swój kunszt, ratując drużynę przed utratą gola.

Olimpia dominowała, ale przewaga pozostawała bezowocna, brakowało wykończenia przypieczętowującego wysiłek całego zespołu. Po przerwie żółto-biało-niebiescy mieli okazję przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę, ale kolejne szanse pozostawały niewykorzystane. W końcowych fragmentach blisko szczęścia był Dawid Wierzba, lecz piłka po jego uderzeniu głową zatrzymała się na poprzeczce. Chwilę wcześniej Wojciech Zieliński, świeżo pozyskany zawodnik Olimpii, miał wymarzoną okazję w sytuacji „sam na sam” z bramkarzem. Niestety, zabrakło zimnej krwi i precyzji.

– Cały czas pracujemy nad tym, aby nasz zespół grał lepiej, żeby była większa powtarzalność, żeby była większa stabilność w grze, żebyśmy grali płynniej, żebyśmy mieli swój pomysł i na pewno dzisiaj, tak jak ostatnio w meczu kontrolnym, było wiele fragmentów, w których dobrze to funkcjonowało. Mam tu na myśli przede wszystkim grę w obronie, zarówno w pressingu średnim, jak i wysokim, gdzie staraliśmy się grać intensywnie i zmuszać przeciwnika do błędów. Myślę, że z wielu aspektów tego spotkania można być zadowolonym. Niestety, zawiodła skuteczność. Dla mnie najważniejszym elementem w piłce jest kreowanie sytuacji bramkowych, a tych dziś stworzyliśmy naprawdę wiele, ale zabrakło wykończenia. - podsumował trener Karol Szweda.

Olimpia Elbląg - Polonia Lidzbark Warmiński 0:0

Olimpia: Witan - Czapliński, Tiahlo, Łaszak, Sikora, testowany, Kordykiewicz, Szałecki, Yatsenko, testowany, testowany

Ponadto zagrali: Czernis, testowany, Sznajder, Wierzba, Zeiliński, Piróg, Kozera, Leszczyński

