Stasiu, po prostu (I Memoriał Stanisława Fijarczyka)

Siwa głowa, zawsze uśmiechnięty – takim w pamięci pozostanie Stanisław Fijarczyk, trener, działacz, jedna z osób, która jako jedna z pierwszych przychodzi na myśl, kiedy pomyśli się o postaciach związanych z Olimpią Elbląg. Pamięć trenera Olimpijczycy uczczą poprzez organizację piłkarskiego memoriału.. Kim był Stanisław Fijarczyk?

- W 1985 r. Olimpia weszła do II ligi. Znałem działaczy, grał tu Jurek Fiłonowicz. I trener Józef Bujko zaproponował mi grę w Olimpii. Szukał wtedy doświadczonych piłkarzy, którzy mogliby wzmocnić zespół po awansie. Wtedy na dobre związałem się z naszym klubem. W Stoczniowcu grałem 10 lat i powoli rozglądałem się za swoim miejscem na ziemi. Pograłem jeszcze cztery lata i zająłem się trenowaniem – tak Stanisław Fijarczyk wspominał swoje przyjście do elbląskiej drużyny w wywiadzie dla portElu.

Stanisław Fijarczyk urodził się 14 lutego 1955 r. w Ostrołęce. Swoją przygodę z piłką nożną rozpoczął w drużynie trampkarzy Błękitnych Orneta pod okiem trenera Romana Wiśniewskiego. Pewną ciekawostka jest fakt, że w tej samej drużynie grał Jurek Fiłonowicz, również zasłużona postać dla Olimpii. Po latach panowie spotkali się na elbląskim stadionie.

W wieku 16 lat (w 1973 r.) Stanisław Fijarczyk trafił do seniorskiej drużyny Błękitnych Orneta, która wówczas grała w klasie okręgowej w województwa olsztyńskiego. Dwa lata później trafił do drugoligowego (wówczas drugi szczebel rozgrywkowy) Stoczniowca Gdańsk, gdzie spędził 10 lat. W 1985 r. znalazł, jak sam mówił, swoje miejsce na ziemi w elbląskiej Olimpii.

W swojej przygodzie z piłka miał też epizod w Zawiszy Bydgoszcz. W bydgoskiej drużynie rozegrał jeden mecz – właśnie z Olimpią Elbląg (elblążanie przegrali 0:3) oraz w polonijnej drużynie Falcon Toronto w Kanadzie.

Karierę trenerską rozpoczął w 1987 r. od trenowania drużyny trampkarzy w Olimpii Elbląg Dodatkowo był grającym trenerem w drugim zespole Olimpii, który awansował do IV ligi (obejmującej ówczesne województwa elbląskie i toruńskie). Był asystentem trenera Józefa Bujko w 1992 r., kiedy Olimpia awansowała do II ligi. Po zmianach w elbląskich klubie został szkoleniowcem Polonii Elbląg, którą prowadził dwa sezony. Trenował m.in. Błękitnych Orneta, Zatokę Braniewo, Polonię Pasłęk, Barkas Tolkmicko, Powiśle Dzierzgoń, Olimpię 2004 Elbląg.

W meczu z Tęczą Biskupiec rezerwy Olimpii uhonorowały pamięć Trenera (fot. nadesłana, arch. portEl.pl)

Z tą ostatnią drużyną trener otarł się o II ligę. Do Olimpii 2004 (wówczas w Elblągu funkcjonowały dwie Olimpie) trafił na przełomie 2009/10 roku jako asystent Dariusza Kaczmarczyka. Olimpia 2004 swoje funkcjonowanie zakończyła jako współlider (wraz z Olimpią Zambrów) w III lidze. Potem obie elbląskie Olimpie połączyły się w jeden klub.

Warto też przypomnieć, że trenowana przez Stanisława Fijarczyka Polonia Elbląg wywalczyła Wojewódzki Puchar Polski w województwie warmińsko-mazurskim. 21 czerwca 2001 r. w Pasłęku elblążanie pokonali rezerwy Stomilu Olsztyn. Jedynego gola, jak się później okazało na wagę zdobycia trofeum, w tym meczu zdobył Rafał Lepka.

W ostatnich latach Stanisław Fijarczyk był kierownikiem czwartoligowej drużyny rezerw Olimpii Elbląg. Angażował się w życie klubu, m.in. komentował mecze Olimpii w trakcie transmisji internetowych.

Ważnym elementem jego życia była drużyna Oldboj Olimpia Elbląg, która skupiała byłych zawodników elbląskiego klubu.

- Mieliśmy pod czterdziestkę, ale ciągle ciągnęło nas na murawę. Powoli kończyliśmy swoje zawodowe granie. W 1992 r. rozegraliśmy pierwsze mecze. I tak to już trwa. My coraz starsi, ale ciągle ten pęd na bramkę jest – mówił we wspominanym wywiadzie dla portElu.

W 2019 r. został wyróżniony tytułem działacza roku przyznawanym na Gali Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej.

„Jego sportowa kariera, życzliwość, uśmiech, podejście do zawodników, ogromne zaangażowanie oraz miłość do futbolu zyskała uznanie całego środowiska piłkarskiego Warmii, Mazur i Powiśla. Stanisław był wyróżniony srebrną odznaką Gdańskiego OZPN, brązową i srebrną Odznaką PZPN i medalem 80-lecia PZPN. Zmarł nagle po krótkiej chorobie. Pochowany został w Ornecie na starym cmentarzu. W sobotę 23 Września 2023 roku obył się Memoriał Old-Boys Błękitnych Orneta i Olimpii Elbląg poświęcony pamięci trenera i piłkarza Stanisław Fijarczyka.” - możemy przeczytać na stronie wmzpn.pl

Został pochowany w Ornecie.

W dniach 22-23 czerwca w Elblągu odbędzie się I Memoriał im. Stanisława Fijarczyka, w którym udział wezmą drużyny z rocznika 2012 m.in. Pomezania Malbork, Akademia Reissa Poznań, Gryf Słupsk, Akademia Żuri Football Olsztyn, Akademii Olimpii Grudziądz, Czarnych Szczecin, Akademii Lechii Gdańsk, Akademii Warty Poznań, Gedanii Gdańsk, Akademii Zagłębia Sosnowiec, Akademii Znicza Pruszków. W roli gospodarzy – Akademia Olimpii Elbląg. Turniej będzie rozgrywany na boiskach przy ul. Kościuszki. Wkrótce więcej informacji nt. Memoriału i rywali żółto-biało-niebieskich.