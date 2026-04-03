Świt nad Olimpią, ale kto wygra w Wielki Piątek?

W piłce najprościej tęskni się za zwycięstwami i właśnie tego brakuje Olimpii. Dwie porażki z rzędu to teoretycznie nie jest powód do alarmu, ale ich rozmiary nie pozwalają przejść nad tym obojętnie. Wielki Piątek daje szansę, by odwrócić narrację i wrócić na właściwe tory.

Oczekiwanie na moment przełamania jest nieodzowne. Olimpia musi zbierać punkty, bo w tabeli ścisk, więc wobec braku zwycięstw zrobi się niesmacznie. W świątecznym czasie, w Wielki Piątek, dzień zadumy i symbolicznego zawieszenia między tym, co było, a tym, co dopiero nadejdzie, stanie się kolejnym sprawdzianem dla żółto-biało-niebieskich. Chciałoby się, aby ten dzień stał się sportowym odrodzeniem, tuż przed kolejnymi wyzwaniami, czyli środowym (8 kwietnia) pucharowym meczu ze Stomilem Olsztyn i późniejszym ligowym (12 kwietnia) meczu z Legią II Warszawa.

Piątkową przeprawą będzie mecz ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki, obecnie dziewiątą ekipą w tabeli. Zespół zgromadził 31 punktów, wynikających z 9 zwycięstw i 4 remisów, zdobywając 35 goli przy 43 straconych. Olimpia jest blisko, zajmuje 12. miejsce z 30 punktami i bilansem bramkowym 35:45. W rundzie jesiennej padł remis 1:1, a ostatni mecz rozgrywany w Nowym Dworze Mazowieckim to już daleka historia, należy cofnąć się do 2014 roku, gdy Olimpia wygrała 2:1 po bramkach Sedlewskiego i samobójczej.

We wspomnianym pierwszym meczu z tego sezonu prowadził Świt, po fenomenalnej bramce postaci doskonale znanej piłkarskiej Polsce. Gola opisaliśmy tak:

– Początkowe fragmenty były wyrównane, ale brakowało klarownych okazji. Oglądaliśmy jakiś stały fragment, jakieś dośrodkowanie, ale w zasadzie nic szczególnego, co mogłoby zelektryzować kibiców. Aż nadeszła 16. minuta. Pierwszy strzał w meczu i od razu gol „stadiony świata”. Na listę strzelców wpisał się zawodnik o niezwykle bogatym piłkarskim CV, były gracz Legii Warszawa, pięciokrotny mistrz Polski, sześciokrotny zdobywca krajowego pucharu, dziewięciokrotny reprezentant kraju i autor 59 trafień w Ekstraklasie. W tym sezonie Świtu zdążył już zdobyć cztery bramki, a w Elblągu potwierdził swoją klasę. Strzał był idealny, techniczny, absolutnie poza zasięgiem Wojciechowskiego. Piłka zatrzepotała w samym okienku, a Michał Kucharczyk, bo o nim mowa, zebrał nawet brawa od kibiców Olimpii.

Inną postacią, którą zapewne znają kibice Olimpii pozostaje trener Świtu, Mykola Dremliuk. Wcześniej prowadził m.in. Legionovię. Jako piłkarz, w barwach Olimpii wystąpił 66 razy, strzelił pięć bramek i brał udział w awansie do I ligi.

Krótko o losach Świtu

Historia Świtu Nowy Dwór Mazowiecki, sięgająca 1935 roku, to prawdziwa sinusoida sportowych emocji. Od awansu do III ligi w 1991 roku, przez triumfy na zapleczu ekstraklasy w połowie lat 90., aż po pamiętny barażowy sukces ze Szczakowianką w 2004 roku, który otworzył klubowi drogę do I ligi i krótkiej przygody w Ekstraklasie. Choć piłka nożna pozostaje wizytówką Świtu, klub ma na koncie także sukcesy w innych dyscyplinach. Kajakarze zdobywali medale olimpijskie, a ciężarowcy bili rekordy świata.

Obecny Świt

Najbliższy rywal Olimpii mimo zimowych roszad wciąż potrafi być groźny w ofensywie. Największym atutem pozostaje doświadczenie Michała Kucharczyka, który jest najlepszym strzelcem drużyny i głównym punktem odniesienia w ataku. Wcześniej istotną rolę odgrywał także Fabian Leonowicz, jednak jego odejście zimą do KS CK Troszyn, podobnie jak transfer Macieja Jaroszewskiego do Stali Stalowa Wola, wymusiło pewne korekty. Do zespołu dołączyli natomiast Przemysław Dwórzyński, Bartłomiej Kafel, Stanisław Rochalski oraz Sergiy Rusyan, co ma zrównoważyć straty kadrowe. W ofensywie wsparcie dla Kucharczyka stanowią Adrian Olpiński z 5 trafieniami oraz Piotr Piekarski i Maksymilian Wojciechowski, którzy dołożyli po 3 gole.

Bilans konfrontacji

Tu od lat wszystko jest na styku. Bilans ligowy? Po pięć wygranych z obu stron i trzy remisy, bramki 15:18. Raz lepsi jedni, raz drudzy, bez wyraźnego dominatora. Do tego dochodzi pucharowy akcent z 2011 roku, kiedy Olimpia wygrała na wyjeździe 2:0. Bywało różnie, od twardej walki po totalne strzelaniny. Najlepszy przykład to szalone 5:6 przy Agrykola w 2009 roku, gdzie błyszczeli m.in. Michał Kucharczyk i Dariusz Zjawiński, a dla Olimpii dwa razy trafił Piotr Trafarski.

5 zwycięstw Olimpii, 3 remisy, 5 zwycięstw Świtu;bramki: 18:15 dla Świtu

Puchar Polski: 1 zwycięstwo Olimpii, bramki: 2:0

23.09.2006 r. - Świt Nowy Dwór Mazowiecki - Olimpia Elbląg 1:1 (Mazurkiewicz)

12.05.2007 r. - Olimpia Elbląg - Świt Nowy Dwór Mazowiecki 1:1 (Koprucki)

25.08.2007 r. - Świt Nowy Dwór Mazowiecki - Olimpia Elbląg 4:1 (Koprucki)

05.04.2008 r. - Olimpia Elbląg - Świt Nowy Dwór Mazowiecki 1:0 (Biegański)

08.08.2009 r. - Olimpia Elbląg - Świt Nowy Dwór Mazowiecki 5:6 (Stróż, Trafarski x2, Treszczotko, Kolosov)

21.04.2010 r. - Świt Nowy Dwór Mazowiecki - Olimpia Elbląg 2:0

18.09.2010 r. - Świt Nowy Dwór Mazowiecki - Olimpia Elbląg 0:1 (Jackiewicz)

30.04.2011 r. - Olimpia Elbląg - Świt Nowy Dwór Mazowiecki 1:0 (Czigladze)

03.08.2011 r. - Świt Nowy Dwór Mazowiecki - Olimpia Elbląg 0:2 (Iwan, Kołodziejski) - Puchar Polski

15.09.2012 r. - Olimpia Elbląg - Świt Nowy Dwór Mazowiecki 0:1

20.04.2013 r. - Świt Nowy Dwór Mazowiecki - Olimpia Elbląg 0:1 (Wierzba)

12.10.2013 r. - Olimpia Elbląg - Świt Nowy Dwór Mazowiecki 0:1

11.05.2014 r. - Świt Nowy Dwór Mazowiecki - Olimpia Elbląg 1:2 (Sedlewski, samobójcza)

13.09.2025 r. - Olimpia Elbląg - Świt Nowy Dwór Mazowiecki 1:1 (Kordykiewicz)

Świt Nowy Dwór Mazowiecki - Olimpia Elbląg w piątek, 3 marca, godz. 16.