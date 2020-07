Teraz wystarczy wygrać

Polski Związek Polski Nożnej przychylił się do wniosku Olimpii Elbląg i wydał elbląskiemu klubowi licencję na grę w I lidze. To otwiera żółto-biało-niebieskim możliwość gry w barażach o I ligę.

Przypomnijmy: w ubiegłym tygodniu informowaliśmy o decyzji prezydenta Elbląga Witolda Wróblewskiego, który poinformował Olimpię Elbląg o rozpoczęciu przygotowań do przeprowadzenia inwestycji pn. montaż podgrzewanej murawy na Stadionie Miejskim przy ul. Agrykola 8. Olimpia wykorzystała deklarację prezydenta i wysłała do Polskiego Związku Piłki Nożnej wniosek o licencję na grę w pierwszej lidze.

Ta licencja jest potrzebna żółto-biało-niebieskim do tego, aby byli dopuszczeni do gry w barażach o zaplecze ekstraklasy. W środę (22 lipca) Komisja Licencyjna PZPN przychyliła się do wniosku Olimpii i wydała żółto-biało-niebieskim licencję na grę w I lidze.

Na stadionie przy A8 musi zostać zainstalowana podgrzewana murawa do końca października 2021r. oraz wykonane niezbędne drobne poprawki jak np. zwiększenie liczby miejsc na trybunie prasowej oraz zwiększenie liczby miejsc dla kibiców niepełnosprawnych.

Żeby zagrać w barażach, Olimpijczycy muszą jeszcze do nich awansować. Młodzi piłkarze Dariusza Kaczmarczyka wszystko mają w swoich nogach. W ostatnim meczu sezonu zasadniczego muszą tylko wygrać w Krakowie z Garbarnią. Gdyby nie udało się wygrać, to trzeba zremisować. Ale wtedy trzeba patrzeć po uwagę na wyniki zespołów rzeszowskich. Wg portalu 90minut.pl w przypadku podziału punktów w Krakowie – Resovia Rzeszów musiałaby przegrać z GKS Katowice na wyjeździe, albo Stal Rzeszów nie wygra u siebie ze Skrą Częstochowa.

Mecze barażowe odbędą się 28 lipca (półfinały) i 31 lipca (finały)