Tylko zwycięstwo oddali widmo spadku

Olimpia stoi nad przepaścią, ale zapewne nie patrzy w nią z zaciekawieniem. Chyba nikomu nie przychodzi do głowy myśl, że ewentualny spadek to dobry pomysł. Żółto-biało-niebiescy na przemyślenia mieli dwa tygodnie, miejmy nadzieję że konkluzja oznacza częstsze wygrywanie i oddalenie się w stronę bezpiecznych rejonów. W niedzielę (20 października) mecz z KKS-em 1925 Kalisz.

Sezon nie układa się cukierkową historię, jest daleko od ideału. Ujmując trywialnie: żółto-biało-niebiescy muszą zacząć częściej zdobywać komplet punktów, aby nie zakończyć rozgrywek ze spadkiem do III ligi. Wobec takiego stanu rzeczy nawet zwycięstwo 1:0 będzie cieszyć, tak jak ma to miejsce w zespole z Kalisza. Ciekawostką pozostaje fakt, że KKS równie mało strzela bramek, ale jest efektywniejszy. Goście niedzielnego meczu zdobyli dotychczas 12 goli, Olimpia 11, ale żółto-biało-niebiescy z trzech punktów cieszyli się tylko raz, a KKS pięciokrotnie, w tym w trzech przypadkach wygrali skromnie 1:0.

Zespół trenera Przybyły we wcześniejszym tygodniu skupił się na aspekcie motorycznym oraz na funkcjonalności systemu gry. W trwającym tygodniu mikrocykl treningowy podporządkowany był pod zbliżającego się przeciwnika. Dwutygodniowe przygotowania to novum dla trenera Przybyły, jeszcze nie miał takiego komfortu czasowego od momentu przejęcia pierwszej drużyny. Miejmy nadzieję, że dłuższa możliwość pracy zaprocentuje już w niedzielę.

– Chcemy w każdym meczu grać o zwycięstwo i zdobyć jak najwięcej punktów, żeby mieć jak najlepszą pozycję startową na wiosnę. - słusznie zauważa trener Przybyła. Być może w niedzielę będziemy oglądać kolejny mecz, w którym Olimpia nie przegra. W dwóch ostatnich próbach żółto-biało-niebiescy dwukrotnie zremisowali, obecnie czekamy na zwycięstwo. Historycznie elblążanie mogą się pochwalić lepszym bilansem w pojedynkach z KKS-em, bo wygrywali dwa razy, przegrali raz, pięciokrotnie mecze kończyły się remisami.

W ujęciu tabelarycznym wyżej jest KKS. Ósma lokata (19 punktów) to dobra pozycja do kolejnej próby włączenia się do walki o awans. W zeszłym sezonie byli blisko, bo po zajęciu trzeciego miejsca przystąpili do barażowej walki o I ligę. W półfinale KKS pokonał Polonią Bytom 1:0, w finale należało pogodzić się z porażką ze Stal Stalową Wolą (1:2). Wcześniejszy sezon długimi okresami układał się w scenariusz wymarzony, przynajmniej baraże wydawały się formalnością. Jeszcze w przedostatniej kolejce KKS wygrał wysoko z Kotwicą Kołobrzeg i do rezerw Zagłębia Lubin jechał, żeby postawić "kropkę nad i". Miedziowi jednak walczyli o swój byt, grali o utrzymanie na poziomie centralnym i po heroicznej walce wygrali 4:3, a KKS spadł na 7. miejsce w tabeli.

Ostatnia bezpośrednia potyczka zakończyła się zwycięstwem Olimpii, ostatnie bezpośrednie spotkanie w Elblągu to bezbramkowym remis. Wówczas zagrano w 13. kolejce trzynastego w piątek. Żółto-biało-niebiescy zaprezentowali się znakomicie, a mimo wszystko po 90. minutach pozostał niedosyt. Sytuacji było multum, ale zabrakło stempla w postaci gola.

Tamten mecz był transmitowany przez Telewizję Publiczną, zresztą zbliżający również będzie dostępny za pośrednictwem aplikacji mobilnej TVP Sport oraz na stronie internetowej tej stacji. Czeka nas szósta transmisja z udziałem Olimpii w obecnym sezonie. We wcześniejszych żółto-biało-niebiescy wygrali, po dwa razy zremisowali i przegrali.

Bilans konfrontacji

8 meczów ligowych, 2 zwycięstwa Olimpii, 5 remisów, zwycięstwo KKS-u

bramki: 7:6 dla Olimpii

27.02.2021 r. - Olimpia Elbląg - KKS 1925 Kalisz 1:0 (Zyska)

12.06.2021 r. - KKS 1925 Kalisz - Olimpia Elbląg 1:1 (Surdykowski)

31.07.2021 r. - KKS 1925 Kalisz - Olimpia Elbląg 2:2 (Senkevich, Kałahur)

20.11.2021 r. - Olimpia Elbląg - KKS 1925 Kalisz 0:1

31.07.2022 r. - Olimpia Elbląg - KKS 1925 Kalisz 2:2 (Stasiak, Piekarski)

25.02.2023 r. - KKS 1925 Kalisz - Olimpia Elbląg 0:0

13.10.2023 r. - Olimpia Elbląg - KKS 1925 Kalisz 0:0

27.04.2024 r. - KKS 1925 Kalisz - Olimpia Elbląg 0:1 (Kuczałek)

1 mecz w Pucharze Polski, zwycięstwo KKS-u

bramki: 2:0 dla KKS-u

18.10.2022 r. - KKS 1925 Kalisz - Olimpia Elbląg 2:0 - Puchar Polski

Olimpia Elbląg - KKS 1925 Kalisz w niedzielę, 20 października, godz. 14:30. Transmisja na TVPSPORT.PL i w aplikacji mobilnej.

Patronem medialnym ZKS Olimpii Elbląg jest Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl