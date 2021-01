W deszczu bez bramek

W pierwszym sparingowym spotkaniu w tym roku piłkarze Olimpii bezbramkowo zremisowali z Radunią Stężyca. W meczu, który toczył się podczas ulewnego deszczu, więcej okazji do zdobycia gola mieli podopieczni Jacka Trzeciaka. Zobacz zdjęcia z meczu.

Od bezbramkowego remisu z liderem drugiej grupy III ligi piłkarze Olimpii Elbląg rozpoczęli serię meczów sparingowych w okresie przygotowań do rundy wiosennej. Ich dzisiejszy rywal – Radunia Stężyca zdążył już w „zimowym okienku” pokonać Olimpię Grudziądz 2:1.

Sam mecz toczył się podczas ulewy, a śliska murawa nie ułatwiała zadania zawodnikom obu drużyn. Gospodarze mieli przewagę, nie potrafili postawić „kropki nad i” i umieścić piłki w bramce rywala. O ile do pola karnego gra żółto-biało-niebieskich wyglądała nieźle, o tyle zabrakło gola, który udokumentowałby przewagę elbląskiego zespołu.

Kilkakrotnie wydawać się mogło, że to już... W pierwszej połowie byłego bramkarza Olimpii Kacpra Tułowieckiego (obecnie w Raduni) kilkakrotnie sprawdzał Janusz Surdykowski. W drugiej części meczu warto wspomnieć o sytuacji, kiedy Paweł Kazimierowski postraszył bramkarza rywali, dobitki nie wykorzystał Michał Bawolik Olimpijczycy nie potrafili też wykorzystać zamieszania pod bramka Raduni w końcówce spotkania.

Andrzej Witan wiele pracy nie miał, ale kilkakrotnie popisał się dobrymi interwencjami.

- Biorąc pod uwagę, że jesteśmy w dość ciężkim okresie teraz, to wyglądało to całkiem fajnie. Z wielu fragmentów można być zadowolonym, niestety z wielu nie. Mogliśmy zobaczyć delikatną nonszalancję, zbyt wolno to trwało. Pracujemy, żeby to wyeliminować. Aczkolwiek z niektórych fragmentów gry jestem zadowolony – mówił po meczu Jacek Trzeciak, trener Olimpii Elbląg.

Kolejny sparing Olimpia rozegra 30 stycznia. W Gdyni żółto-biało-niebiescy zmierzą się z pierwszoligową Arką Gdynia.

Olimpia Elbląg – Radunia Stężyca 0:0

Olimpia (I połowa): Witan – Kiełtyka, Lewandowski, Wenger, Sedlewski, Jabłoński, Krasa, Sobiecki, testowany, Kamiński, Surdykowski

Olimpia (II połowa): Witan – Kazimierowski, Sarnowski, Zyska, E. Filipczyk, Bawolik, Ressel, Tkachuk, Poliński, Kordykiewicz, Branecki

Elblląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym ZKS Olimpia Elbląg