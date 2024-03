Wyjazdy zmorą Olimpii

Tak jak po dniu nadchodzi noc, tak jak po poniedziałku jest wtorek, tak po punktach zdobytych na własnym terenie Olimpia rozczarowuje na wyjazdach. Licznik zwycięstw poza domem zatrzymał się na jedynce, kolejna próba poprawienia niechlubnej statystyki już w sobotę (2 marca). Olimpia zagra w Stężycy z Radunią.

Quo vadis Olimpio? Chciałoby się znać odpowiedź, ale od początku sezonu kibice żółto-biało-niebieskich żyją w emocjonalnej sinusoidzie. Dwie twarze podopiecznych trenera Gomułki. Domowa ogolona, wypielęgnowana, ładnie pachnąca, budząca zaufanie i przede wszystkim zdobywająca punkty. Wyjazdowa niewypoczęta, zmarszczona i wysuszona, punktująca rzadko. Olimpia u siebie rozbudza apetyty, na wyjazdach bije głową w mur.

Żółto-biało-niebiescy grali 8 razy poza Elblągiem, wygrali tylko raz, dwa razy dzielili się punktami, z boiska schodzili pięciokrotnie pokonani. Na 24 możliwe punkty, zdobyli zaledwie 5. Forma wyjazdowa jest zła i żadne górnolotne metafory nie przysłonią tego stanu rzeczy.

Kolejne spotkanie ponownie będzie wyjazdowe, następne również. Ogólnie do końca sezonu pozostało 14 meczów, w tym aż 9 wyjazdowych. Chcąc marzyć o barażach, jest potrzebna natychmiastowa resuscytacja, bo pacjent Olimpia od sierpnia próbuje odżyć i wygrać drugi raz poza domem.

W najbliższej próbie elblążanie spróbują podbić rzeczoną Stężycę. Na Kaszubach dotychczas odbyły się dwie bezpośrednie konfrontacje: raz wygrała Radunia, raz padł remis. W ogólnym bilansie historycznym Olimpia wygrała jedno spotkanie, dwa mecze z podziałem punktów, Radunia wygrywała dwukrotnie, ostatnio w rundzie jesiennej bieżącego sezonu.

19 sierpnia 2023 roku Mateusz Kuzimski strzelił zwycięskiego gola dla Raduni w wygranym meczu 1:0. Swoją drogą wspomniany zawodnik w minionej kolejce rozegrał całe spotkanie w przegranym pojedynku z Polonią w Bytomiu 1:2. Zresztą był strzelcem honorowego gola, wykorzystał rzut karny, ale przy wyniku 1:0 dla gospodarzy podchodził do pierwszej próby z jedenastego metra, ale wówczas nie strzelił bramki. Ogólnie Radunia zajmuje obecnie piąte miejsce w II lidze, zgromadziła 31 punktów (Olimpia jest 9., zdobyła dwa oczka mniej).

Zimowe roszady to odejście stopera Macieja Dampca, którego zatrudnił lider Kotwica Kołobrzeg, z klubem pożegnał się także Andrzej Kaszuba, zasilając lidera IV ligi Pomorze - Jaguara Gdańsk. W ostatnim dniu okienka transferowego tj. 28 lutego, z Raduni odszedł Szymon Nowicki (za porozumieniem stron). Do zespołu dołączyli zaś młodzieżowcy, wychowankowie SMS-u Stężyca: obrońcy Kacper Lejk i Filip Lipka oraz pomocnicy Aleksander Reclaw i Dominik Stolc. W ostatnich dniach ściągnięto również młodzieżowca z Arki Gdynia - Wojciecha Zielińskiego. W meczu z Polonią Bytom w barwach Raduni zadebiutowali dwaj chorwaccy piłkarze: Roko Kurtovic oraz Matej Mrsić. Pierwszy z nich do niedawna grał w słoweńskim NK Rogaska (najwyższa klasa rozgrywkowa, ale zespół na ostatnim miejscu), w którym jesienią zagrał w sześciu meczach, drugi z wymienionych przeniósł się z NK Orijent Rijeka (zagrał 12 razy na drugim poziomie rozgrywkowym).

Bilans konfrontacji

5 meczów: zwycięstwo Olimpii, 2 remisy, 2 zwycięstwa Raduni

bilans bramkowy: 7:5 dla Raduni

19.09.2021 r. - Radunia Stężyca - Olimpia Elbląg 3:0

02.04.2022 r. - Olimpia Elbląg - Radunia Stężyca 0:0

25.09.2022 r. - Radunia Stężyca - Olimpia Elbląg 2:2 (Sarnowski, Branecki)

29.04.2023 r. - Olimpia Elbląg - Radunia Stężyca 3:1 (Branecki X2, Piekarski)

19.08.2023 r. - Olimpia Elbląg - Radunia Stężyca 0:1

Radunia Stężyca - Olimpia Elbląg w sobotę, 2 marca, godz. 12.. Transmisja w WP Pilot.

Patronem medialnym ZKS Olimpia Elbląg jest Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl