Yan Senkevich: Graliśmy swoje (komentarze pomeczowe)

Tomasz Grzegorczyk, trener Olimpii Elbląg: To nie było łatwe spotkanie dla obu drużyn. Spodziewaliśmy się, że Wigry po zwycięstwie w ubiegłej kolejce z KKS Kalisz będą rozkręcone. Po meczach Wigier z Chojniczanką i KKS-em wiedzieliśmy, w jaki sposób trener gości próbuje ustawić zespół. Wiedzieliśmy, że mają problemy na boiskach rywali, nie wygrali na wyjeździe żadnego meczu i w tym też upatrywaliśmy swoją przewagę.

Mecz się dobrze ułożył, bo moim zdaniem my narzuciliśmy ton grze. Nie chcę mówić, że Yan Senkevich zagrał koncert. Piłkarz w dwóch ostatnich meczach przebudził się na dobre. Ale to przede wszystkim zasługa całego zespołu: dziś nikt nie odstawiał nogi, każdy szedł na maksa przez 90 minut plus czas doliczony. Każdy harował, ławka żyła. To też pokazuje naszą jedność w tej pierwszej rundzie. Już wcześniej powtarzałem, że „mental” odgrywa tutaj znaczącą rolę. Na pewno jesteśmy szczęśliwi, utrzymujemy kontakt z czołówką, utrzymujemy szóstą lokatę i o to chodziło. Dwa ostatnie spotkania pokazały, że też potrafimy zdobywać bramki. Mam nadzieję, że teraz spokojnie odpoczniemy. Przerwę świąteczną wykorzystamy na regenerację i odskocznię od piłki, bo pracy mieliśmy co niemiara. Każdy z nas po tych 20 kolejkach potrzebuje odpoczynku.

Grzegorz Mokry, trener Wigier Suwałki: Chciałem pogratulować drużynie gospodarzy zasłużonego zwycięstwa. Niestety jako drużyna nie stanęliśmy na wysokości zadania. Zaczęliśmy grać przy wyniku 3:0. Było 10 minut dobrej gry, gdzie doprowadziliśmy do wyniku 3:1 plus niewykorzystana sytuacja Kosei Iwao na 3:2, to zdecydowanie zbyt mało,żeby myśleć o wywiezieniu choćby punktu. Musimy sobie przez te trzy miesiące odpowiedzieć na tak ważne pytanie: co się dzieje na wyjazdach? Te same nazwiska i zupełnie inni piłkarze i inna drużyna niż ta, która u siebie tydzień temu jest w stanie wygrać z dobrym rywalem. A dziś, kiedy nie zmieniałem składu osobowego, ta drużyna zawodzi.

Yan Senkevich, Olimpia Elbląg, trzy bramki w meczu z Wigrami: Graliśmy swoją piłkę, zrobiliśmy to, co nam powiedział trener. Więcej graliśmy długą piłką i wykorzystaliśmy swoje sytuacje. 4:1 - bardzo się cieszę z takiego wyniku. Musieliśmy strzelić bramkę jako pierwsi i potem grało nam się lepiej.

Mateusz Dudek, bramkarz Olimpii Elbląg: Dwa ostatnie mecze bardzo dobrze nam poszły i szkoda, że się runda kończy. Mam nadzieję, że wiosnę zaczniemy tak samo jak skończyliśmy jesień. Każdy mecz w II lidze jest trudny i ten też nie był wyjątkiem.

Szymon Stanisławski, Olimpia Elbląg, gol w meczu z Wigrami: Bardzo fajnie, że na koniec tej rundy mamy dwa mecze z rzędu wygrane. Sporo bramek, a brakowało nam tego przez całą rundę. Wchodzę z ławki, ale to jest nieważne, najważniejsze, że zespół punktuje. Ja gdzieś dokładam małą cegiełkę, ale najważniejsze, że drużyna wygrywa. Dziś szkoda tej straconej bramki, ale wydaje mi się, że byliśmy dużo lepszym zespołem.

- Chciałbym podziękować pracownikom MOSiRu za przygotowanie obiektu, żebyśmy dziś mogli rozegrać mecz. Jeszcze we wtorek trenowaliśmy na sztucznej murawie. Podsumowując cala rundę, chciałbym też podziękować naszym kibicom, którzy byli naszym dwunastym zawodnikiem. Podziękowania także należą się dla wszystkich pracownikom klubu, włącznie z moim sztabem. Od początku powtarzałem, że chłopaki dają radę. Mocno pracujemy w tym kierunku, żeby Olimpia się rozwijała. Być może jeszcze będzie okazja, ale już chciałbym życzyć wszystkich zdrowych i wesołych świąt Bożego Narodzenia. Wiem, że jeszcze jest dużo czasu, ale mimo wszystko na ostatniej konferencji w tym roku chciałbym te życzenia złożyć.

