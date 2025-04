Z boiska na boisko. Jak radziły sobie drużyny Akademii Olimpii?

Piłkarska wiosna nabiera tempa, a my przyglądamy się, jak w miniony weekend radziły sobie drużyny Akademii Olimpii Elbląg. Na boiskach pojawiły się zespoły z różnych kategorii wiekowych, rywalizujące zarówno na poziomie regionalnym, jak i centralnym.

Młodzicy z rocznika 2012 grają podwójnie

W miniony weekend Olimpia rozpoczęła zmagania w Ekstraklasie D1 od meczu wyjazdowego z Rozwojem Iława. Spotkanie, choć zakończone zwycięstwem elblążan (0:1 po golu Szwarca), pozostawiło materiał do analizy. Gra była momentami zbyt chaotyczna, a zespół pozwalał rywalom na zbyt długie utrzymywanie się przy piłce. Brak skuteczności sprawił, że wynik do ostatnich minut pozostawał otwarty. Mimo tych mankamentów, młodzi piłkarze pokazali duże zaangażowanie i wolę walki, co pozwoliło wrócić do Elbląga z kompletem punktów.

Strzelecki koncert w lidze trampkarzy

Znacznie bardziej widowiskowy przebieg miał mecz w lidze C2 trampkarzy (RW) "Ekstraklasa", gdzie Olimpia zmierzyła się z Polonią Lidzbark Warmiński. Spotkanie zakończyło się efektownym zwycięstwem 12:3. Do siatki rywali trafiali m.in. Szymon Gontarz i Oskar Lewczuk – obaj zanotowali hat-tricki. Na listę strzelców wpisali się również Kaliszewski, Szpociński, Chętnik i Kossakowski. Mimo wysokiego zwycięstwa, trenerzy zwracają uwagę na liczne błędy w grze defensywnej, które mogłyby okazać się kosztowne w starciu z bardziej wymagającym przeciwnikiem.

Olimpia Elbląg – Polonia Lidzbark Warmiński 12:3

bramki: Gontarz x3 (as. Kossakowski), Lewczuk x3 (as. Kolosov, Kaliszewski, Polkowski), Kaliszewski x2, Szpociński x2 (as. Kossakowski, Gontarz), Chętnik (as. Gontarz), Kossakowski (as. Lewczuk)

CLJ U-17: Remis z Igloopolem Dębica

W rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów U-17 zespół Olimpii Elbląg zmierzył się z Igloopolem Dębica. Mecz zakończył się remisem 1:1, a gole padły po trafieniach Dominika Maruchy (Olimpia) i Oliwiera Gembala (Igloopol).

Dla obu drużyn był to mecz z gatunku „o przełamanie”, jednak podział punktów nikogo nie satysfakcjonuje. Olimpia z dorobkiem 6 oczek nadal zamyka ligową tabelę (20 zdobytych i aż 109 straconych bramek w 22 spotkaniach), natomiast Igloopol plasuje się jedno miejsce wyżej, z 11 punktami na koncie.

Klasa Okręgowa: bez punktów w Lubawie

Trudne chwile przeżyła trzecia drużyna seniorskiej Olimpii Elbląg, rywalizująca w klasie okręgowej grupy II. W meczu wyjazdowym z Constractem Lubawa elblążanie ulegli aż 0:5. Spotkanie od początku toczyło się pod dyktando gospodarzy, którzy skutecznie wykorzystywali błędy w defensywie Olimpii. Zespół z Elbląga zajmuje obecnie 14. miejsce w tabeli, z bilansem 10 punktów w 18 meczach (28 strzelonych i 55 straconych bramek).

Juniorzy Młodsi B1 – pierwsza porażka rezerw

W lidze B1 Juniorów Młodszych drugiemu zespołowi Olimpii przyszło zmierzyć się z Rozwojem Iława. Mecz zakończył się porażką 2:3, pierwszą w tym sezonie. Mimo prowadzenia gry i stworzenia kilku dogodnych sytuacji, elblążanie nie zdołali odwrócić losów spotkania. Po trzech kolejkach Olimpia II Elbląg zajmuje drugie miejsce w tabeli z dorobkiem sześciu punktów (bilans bramkowy: 11:4).

Lekcja pokory w rytmie ekstraklasy D2 Młodzik (RW)

Choć wynik daleki od satysfakcjonującego, spotkanie dostarczyło wiele materiału do analizy, a w procesie szkolenia nie tylko zwycięstwa mają wartość wychowawczą.

Olimpia miała swoje okazje i fragmenty, które mogły zakończyć się znacznie lepiej. Zabrakło jednak skuteczności oraz konsekwencji w finalizowaniu akcji. Indywidualne błędy, które przytrafiały się w najmniej odpowiednich momentach, miały duży wpływ na przebieg meczu. Przeciwnik okazał się konkretny, wykorzystał niemal wszystko, co mu podarowano.

Nie jest to wynik, który drużyna chciałaby powiesić w ramce na ścianie, ale z pewnością warto go zachować w pamięci. Właśnie z takich meczów rodzi się sportowa odporność, a świadomość własnych niedoskonałości to pierwszy krok do rozwoju. Przed zespołem czas pracy, korekt i wzmocnienia organizacji gry, nie tylko w defensywie, ale także w podejmowaniu decyzji pod bramką przeciwnika.

Występy drużyn Akademii Olimpii Elbląg w miniony weekend pokazały różnorodność piłkarskich emocji: od radości po efektownych zwycięstwach, przez sportową złość po porażkach, aż po chłodną analizę niezbędną do dalszego rozwoju. Młodzi elblążanie z każdej kategorii wiekowej nie tylko rywalizują o punkty, ale przede wszystkim zbierają cenne doświadczenie, które – miejmy nadzieję – zaowocuje w przyszłości.