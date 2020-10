Z dużej chmury mały deszcz

Paweł Guminiak pozostaje na stanowisku prezesa Olimpii Elbląg. Dzisiejsze Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków wybrało nowy zarząd. Łukasz Konończuk został honorowym prezesem klubu.

Przypomnijmy: 19 września, przed meczem Olimpii Elbląg z Chojniczanką Chojnice ówczesny wiceprezes Olimpii Łukasz Konończuk odczytał oświadczenie, w którym poinformował, że zarząd klubu odda się do dyspozycji Walnego Zebrania Członków. Niemal powszechnie zostało to odebrane jako zapowiedź dymisji dotychczasowego kierownictwa klubu.

30 września odbyło się Zebranie Sprawozdawcze Członków stowarzyszenia, po którym ujawniono procedurę wyboru nowego prezesa. Zgłosiło się pięciu kandydatów i...

… i nic. W oświadczeniu kibiców opublikowanym dziś (21 października) na stronie internetowej Olimpii możemy przeczytać: „Informujemy wszystkie osoby zainteresowane losem naszego Klubu, iż w związku z obecną sytuacją panującą na terenie całego kraju, potencjalni kandydaci na stanowisko prezesa Olimpii Elbląg zrezygnowali z kandydowania w wyborach, a wnioski osób, które nie wycofały swoich kandydatur zostały przez nas odrzucone po wnikliwej weryfikacji.

Istotnymi czynnikami, które braliśmy pod uwagę podczas rozpatrywania kandydatur były przede wszystkim kontakty biznesowe, doświadczenie w zarządzaniu ludźmi i przedsiębiorstwem, a także możliwości finansowe nowego prezesa, które pomogłyby przetrwać w tym ciężkim dla wszystkich piłkarskich klubów czasie. W związku z brakiem odpowiednich kandydatów na stanowisko prezesa, doszliśmy do porozumienia z obecnym Zarządem, polegającym na wprowadzeniu do niego dwóch przedstawicieli kibiców, którzy poza zasiadaniem w Zarządzie Olimpii Elbląg będą działali społecznie na rzecz Klubu, co pozwoli nam na stworzenie nowej jakości przy A8.”

Ostatecznie członkowie stowarzyszenia ponownie wybrali Pawła Guminiaka na prezesa klubu. Nowy/stary prezes był jedynym kandydatem. Honorowym prezesem Olimpii został Łukasz Konończuk, który w ubiegłej kadencji był wiceprezesem klubu. Na dzisiejszym walnym odmówił wejścia do nowego zarządu. W jego skład weszli: Dariusz Kaczmarczyk (wiceprezes), Jacek Perliński (wiceprezes) z poprzedniego zarządu. Nowymi twarzami są Michał Pietroń (członek zarządu) i Marcin Romańczyk (członek zarządu).

- Do swoich obowiązków i zakresu działania, które będą zmierzały do rozwoju klubu, to chciałbym podnieść kwestię ustalenia trzyletniego planu, w którym należałoby krok po kroku stworzyć „mapę drogową”, dzięki której Olimpia Elbląg mogłaby się znaleźć w I lidze w ciągu tych trzech lat. Na pewno potrzebne są spotkania w Urzędzie Miejskim z prezydentem, rozmowy o zakończeniu modernizacji obiektu przy Agrykoli 8, która tak naprawdę została zawieszona. Ponadto chciałbym się zająć powołaniem klubu biznesu, kolejną kwestią jest nawiązywanie kontaktów sponsorskich, reprezentowanie klubu na zewnątrz w kontaktach z firmami, ustalenie i wdrożenie formuły poszerzenia stowarzyszenia o nowych członków lub wprowadzenie „Klubu 100”. To jest do przedyskutowania. Wsparcie marketingowe, zwłaszcza w temacie kanałów społecznościowych oraz budowanie pozytywnego wizerunku klubu. Biorę też na siebie relacje na linii zarząd – kibice – mówi Marcin Romańczyk na Nadzwyczajnym Walnym Olimpii Elbląg.

- Chciałbym brać czynny udział w kierowaniu i budowaniu tego klubu. Przede wszystkim aspekt sportowy, dobór zawodników, komunikacja pomiędzy prezesem, a zarządem. Poprzez swoje kontakty chciałbym stworzyć siatkę skautingu. Myślę, że może to zaowocować pozyskaniem jakichś fajnych zawodników. Uważam, że kolejne okienko transferowe jest dla pierwszego zespołu czymś bardzo ważnym – mówił Michał Pietroń, były piłkarz Olimpii i nowy członek zarządu.