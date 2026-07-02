Prezydent RP podpisał ustawę metropolitalną. To szansa dla Elbląga

Prezydent RP Karol Nawrocki poinformował dzisiaj, że podpisał ustawę o związku metropolitalnym w województwie pomorskim. To oznacza, że przepisy wejdą w życie w tym roku. Dadzą możliwość dołączenia do tego związku również Elblągowi.

- Rzadko zdarza się, aby większość parlamentarna wsłuchiwała się w merytoryczne uwagi prezydenta Rzeczpospolitej. Tym bardziej cieszę się, że w przypadku ustawy metropolitalnej udało się to osiągnąć. Dialog Kancelarii Prezydenta z samorządowcami z Trójmiasta i okolicznych gmin i powiatów doprowadził do istotnych zmian w projekcie - powiedział dzisiaj w swoim wystąpieniu prezydent Polski Karol Nawrocki. - Najważniejsze było dla mnie, także jako mieszkańca Pomorza, odpowiednie zabezpieczenie interesów mniejszych samorządów. Dlatego do ustawy wprowadzono zasadę, zgodnie z którą co najmniej 40 procent środków przeznaczonych na realizację zadań własnych metropolii będzie trafiało do gmin wiejskich i miejskich, które nie są miastami na prawach powiatu. Choć mieszka w nim mniejszość mieszkańców metropolii, otrzymają oni większe wsparcie, ponieważ właśnie tego wymaga odpowiedzialna polityka zrównoważonego rozwoju.

Prezydent podkreślił, że na wniosek prezydenckiej Rady ds. Technologii i Cyfryzacji do ustawy wprowadzono zapis o przeznaczaniu co najmniej 5 procent budżetu metropolii na badania naukowe i współpracę z uczelniami. Dodał, że do Kancelarii Prezydenta wpłynęło ponad sto listów od samorządów, organizacji społecznych i obywateli.

- Ten głos był zawsze dla mnie ważny, dlatego po wprowadzeniu poprawek zdecydowałem podpisać tę ustawę. W jej efekcie powstanie związek metropolitalny w województwie pomorskim, obejmujący 61 samorządów i blisko 1,6 mln zł mieszkańców - podkreślił Karol Nawrocki.

Jeden z listów nadesłała Rada Miejska w Elblągu i prezydent miasta. W przyjętym stanowisku zarówno radni KO jak i PiS poparli jednogłośnie dążenia Elbląga do członkostwa w metropolii pomorskiej, która może być szansą na rozwój miasta w przyszłości.