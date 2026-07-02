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Seniorzy mają swoje miejsce

 Elbląg, Seniorzy mają swoje miejsce
fot. Sebastian Malicki

Leżaczki na ulicy Czerwonego Krzyża zwiastowały, że coś nowego otworzyło się w centrum naszego miasta. Swoje miejsce znaleźli tam elbląscy seniorzy, którzy mają tu swoje Miejsce Spotkań Aktywnych.

- Miejsce Spotkań Aktywnych powstało w ramach programu „Senior w Formie. Rozwój Usług Społecznych”. Stworzone dla seniorów, Będą tu odbywać się różnego rodzaju projekty, warsztaty, spotkania od zajęć komputerowych poprzez kulinaria po zajęcia integracyjne i potańcówki – mówił Adrian Płączyński, prezes Stowarzyszenia „Inicjatywy Przyszłości”, które jest partnerem projektu.

Na tablicy informacyjnej zauważyliśmy już takie zajęcia jak spotkanie z dietetykiem, zajęcia z udzielania pierwszej pomocy czy cykl spotkań poświęconych żeglarstwu. Warto zauważyć, że to miejsce będzie sprzyjało także integracji elbląskich seniorów.

- Takie miejsce było potrzebne seniorom żeby mieli się gdzie spotykać, gdzie uzyskać informacje. Brakowało takiego miejsca, gdzie senior mógł wejść i zapytać się, co się będzie w mieście działo, jak załatwić poszczególne sprawy np. wyrobienie karty seniora – mówiła Teresa Urban, pełnomocniczka prezydenta ds. seniorów i przewodnicząca Elbląskiej Rady Seniorów. - Jak już przyjdzie, to może spotka znajomego, kawy się napije.

 

Miejsce Spotkań Aktywnych (ul. Czerwonego Krzyża 1) jest otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach 8 – 16. Zajęcia są przeznaczone dla uczestników programu „Senior w formie”. Pierwszy nabór już się skończył, kolejny będzie przeprowadzony prawdopodobnie w styczniu przyszłego roku.

  Elbląg, Seniorzy mają swoje miejsce
fot. Sebastian Malicki

SM

A moim zdaniem...

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A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
  • Starość się nie udała, przykre, ze dzis nie szanujemy ludzi starszych mimo ze sami nimi będziemy, kiedyś nasze babcie dziadkowie to skarbnice wiedzy, szacunku, tradycji ! Dzis przeszkadzają bo mamy kult młodości jakby operacje czy botoksy wydłużały nam życie..... tym bardziej ze spoleczenstwo się starzeje bo nie stworzono warunków godnych do zakładania rodziny ! Patrząc wokół większość stsrszych ludzi więc miejsce jak najbardziej ok, aby nie popadali w depresję samotności!
  • Starzy ludzie więcej dostają za darmo niż nie jeden w Elblągu zarabia
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    4
    11
    Jak pączki w maśle(2026-07-02)
  • @Jak pączki w maśle - Spokojnie tez będziesz stary i tez dostaniesz-:) jeszcze tylko chwila -:)
  • Jednym słowem kasa dla swoich ciąg dalszy? Oczywiście obsługiwać za gruby casch będą swojaki?
  • Bawo Michał na Twoje ręce ! Za tego prezydenta więc przez rok zrobiono niż pozostałych trzech.
  • Wygląda jak kolejny podmiot samorządowy obsługujący seniorów. Proszę mnie nie zrozumieć źle. Seniorzy potrzebują wsparcia, ale jak ta inicjatywa jest skorelowana z Radą Seniorów oraz Uniwersytetem III Wieku. Przecież te instytucje właśnie to robią. Po co więc miasto inwestuje we współpracę z kolejnym podmiotem Stowarzyszenie „Inicjatywy Przyszłości”?
  • Tyle tych inicjatyw, że za rok trzeba będzie brać kolejną pożyczkę oraz sprzedać developerom Bażantarnię. Za dwa lata obudzimy się z innym bilansem finansowym miasta
  • Leżaczki metr od jeżdżących samochodów i dwa metry od koneserów %%% z żabki :D cudowna lokalizacja🤣
  • ""Zajęcia są przeznaczone dla uczestników programu „Senior w formie”. Pierwszy nabór już się skończył" - a ktoś słyszał kiedy się zaczął???? :-))))))
  • A ja wolę być starym niz młodym w obecnych czasach ! Bo wiem co to miłość, życzliwośc, empatia, koleżeństwo, wartosci, zasady i tradycje oraz prawdziwa rodzina ! I moze kiedyś bylo biedniej ale normalniej i weselej! Teraz młodym ludziom współczuję beznadziejności życia nawet jak się chwalą wyjazdami zagranicznymi, ale nawet to rodzin nie scala..... a emerytura po tych klimatach w pracy to najpiekniejszy czas ! Pozdrawiam seniorów
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    Zycie staruszka(2026-07-02)
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