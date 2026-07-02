Seniorzy mają swoje miejsce

Leżaczki na ulicy Czerwonego Krzyża zwiastowały, że coś nowego otworzyło się w centrum naszego miasta. Swoje miejsce znaleźli tam elbląscy seniorzy, którzy mają tu swoje Miejsce Spotkań Aktywnych.

- Miejsce Spotkań Aktywnych powstało w ramach programu „Senior w Formie. Rozwój Usług Społecznych”. Stworzone dla seniorów, Będą tu odbywać się różnego rodzaju projekty, warsztaty, spotkania od zajęć komputerowych poprzez kulinaria po zajęcia integracyjne i potańcówki – mówił Adrian Płączyński, prezes Stowarzyszenia „Inicjatywy Przyszłości”, które jest partnerem projektu.

Na tablicy informacyjnej zauważyliśmy już takie zajęcia jak spotkanie z dietetykiem, zajęcia z udzielania pierwszej pomocy czy cykl spotkań poświęconych żeglarstwu. Warto zauważyć, że to miejsce będzie sprzyjało także integracji elbląskich seniorów.

- Takie miejsce było potrzebne seniorom żeby mieli się gdzie spotykać, gdzie uzyskać informacje. Brakowało takiego miejsca, gdzie senior mógł wejść i zapytać się, co się będzie w mieście działo, jak załatwić poszczególne sprawy np. wyrobienie karty seniora – mówiła Teresa Urban, pełnomocniczka prezydenta ds. seniorów i przewodnicząca Elbląskiej Rady Seniorów. - Jak już przyjdzie, to może spotka znajomego, kawy się napije.

Miejsce Spotkań Aktywnych (ul. Czerwonego Krzyża 1) jest otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach 8 – 16. Zajęcia są przeznaczone dla uczestników programu „Senior w formie”. Pierwszy nabór już się skończył, kolejny będzie przeprowadzony prawdopodobnie w styczniu przyszłego roku.