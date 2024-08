Za wysokie progi

90 kilka minut trwała tegoroczna przygoda Olimpii Elbląg w Pucharze Polski. W starciu z beniaminkiem I ligi w Stalowej Woli Olimpijczycy potrafili się podnieść po nokautującym początku. Niespodzianki podopieczni Sebastiana Letniowskiego jednak nie sprawili. Stal Stalowa Wola - Olimpia Elbląg 4:2.

Mecz dwóch drużyn, które nie najlepiej zaczęły ligowe granie w tym sezonie - tak można określić dzisiejsze (7 sierpnia) spotkanie Stali Stalowa Wola z Olimpią Elbląg w rundzie wstępnej Pucharu Polski. Gospodarze (Stal) w trzech pierwszych meczach zanotowali trzy porażki. Goście (Olimpia) - dwa remisy i porażkę. Trzeba pamiętać jednak o tym, że Stal występuje w I lidze, elblążanie szczebel niżej.

Trener żółto-biało-niebieskich Sebastian Letniowski wystawił dość ciekawy skład. W wyjściowej jedenastce zobaczyliśmy Marcina Czernisa. Wychowanek Olimpii wrócił do gry po kontuzji, w sobotę (3 sierpnia) rozegrał mecz w w czwartoligowych rezerwach, które w pierwszej rundzie Wojewódzkiego Pucharu Polski przegrały w Ostródzie 0:4 z tamtejszym Sokołem. Po raz pierwszy w tym sezonie na boisku widzieliśmy Oskara Kordykiewicza oraz Kacpra Szczudlińskiego. Klub poinformował także o kontuzjach Michała Kuczałka i Bartłomieja Mruka. Opaskę kapitańską otrzymał Radosław Stępień.

I już w 4. minucie Kacper Tułowiecki został pokonany przez Cypriana Pchełkę, który z najbliższej odległości wpakował piłkę do bramki.

Pięć minut później... piłkę do elbląskiej bramki wpakował Dawid Łącki, który wykorzystał idealne podanie Adama Imieli. Ten piłkarz miał też asystę przy pierwszej bramce dla Stali. To nie był najlepszy początek w wykonaniu żółto-biało-niebieskich. Kilka minut po starcie bramki, mogło być już 3:0 dla gospodarzy. „Na szczęście“ Krystian Lelek trafił w poprzeczkę.

Ale co się odwlecze to nie uciecze - jak mówi mądrość ludowa. Gospodarze nie zamierzali dawać Olimpijczykom „taryfy ulgowej“. W 21. minucie znowu dał znać o sobie asystent Adam Imiela. Tym razem „obsłużył“ Jakuba Sveca, a ten zdobył trzecią bramkę dla Stali.

Na pierwszą groźniejszą akcję elbląskiej drużyny musieliśmy czekać aż do 36. minuty. Niestety, po strzale głową Mateusza Kuzimskiego piłka poleciała nad poprzeczką bramki gości. Był to jednak wyjątek, to gospodarze konstruowali kolejne akcje i to oni mieli więcej sytuacji do zdobycia kolejnego gola.

I... tuż przed gwizdkiem kończącym pierwszą część spotkania to elblążanie zdobyli bramkę. Rozgrywający pierwszy mecz w tym sezonie Oskar Kordykiewicz wykorzystał błąd defensywy Stali i pokonał strzegącego bramki gospodarza Adama Wilka.

Co było w szatni, zostaje w szatni. Pewnie dlatego najwcześniej za kilka lat dowiemy się, co miało miejsce w olimpijskiej szatni w przerwie meczu. Początek drugiej połowy był raczej bezbarwny. Potem Mateusz Kuzimski trafił w boczną siatkę. W 59. minucie Dominik Jończy faulował, co skończyło się czerwoną kartką. Kiedy w 61. minucie Mateusz Kuzimski zdobył gola na 2:3 mogło się wydawać, że Olimpijczycy wrócili do gry...

Niestety, pięć minut później Kamil Wojtkowski wykonywał rzut wolny około 25 metrów od elbląskiej bramki. Trafił idealnie. Olimpijczycy ponownie zaatakowali. Znów największe zagrożenie pod bramką gospodarzy sprawił Mateusz Kuzimski, który posłał piłkę nad poprzeczką. Kolejne ataki Olimpijczyków nie przyniosły jednak zmiany rezultatu i Olimpia po 90 minutach odpadła z Pucharu Polski.

W sobotę (10 sierpnia) podopieczni Sebastiana Letniowskiego w Elblągu podejmą Skrę Częstochowa.

Stal Stalowa Wola - Olimpia Elbląg 4:2 (3:1)

Bramki: 1:0 - Pchełka (4. min.), 2:0 - Łącki (9. min.), 3:0 - Svec (21. min.), 3:1 - Kordykiewicz (45. min.), 3:2 - Kuzimski (61. min.), 4:2 - Wojtkowski 66. min.

Olimpia: Tułowiecki - Szczudliński, Bogusławski, Tiahlo, Czernis, Fadecki, Kordykiewicz (78. Szałecki), Stępień, Senkevich, Kuzimski, Kozera (78‘ Yatsenko)