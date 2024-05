Zbyt duży ogień Znicza

Olimpia II zagrała na terenie drużyny wciąż marzącej o awansie do III ligi i zderzyła się ze ścianą. Guz po dzisiejszym meczu w Białej Piskiej niewątpliwie będzie duży, bo Znicz zbił żółto-biało-niebieskich aż 6:0.

Promocja do wyższej ligi jest teoretycznie możliwa dla Znicza, ale oprócz zwycięstw, musi liczyć na potknięcia Polonii Lidzbark Warmiński. W każdym razie swoje dzisiejsze zadanie piłkarze z Białej Piskiej wykonali optymalnie i pokonali rezerwy Olimpii pewnie, dominując od pierwszych minut. Katem dla Olimpii okazał się Bartosz Giełażyn, niegdyś przymierzany do drugoligowej Olimpii.

Ledwo zaczął się mecz i już prowadzili gospodarze. Pierwsza bramka wpadła w 2. minucie, po wykorzystaniu przez Tomasza Porębskiego dośrodkowania z rzutu rożnego. Cztery minuty później 2:0. W 12. minucie 3:0. Po 16. minutach gospodarze prowadzili już aż 4:0, a morale wśród młodych zawodników Olimpii II były wdeptane w ziemię. Do końca pierwszej połowy wpadły jeszcze dwa gole, najpierw Giełażyn skompletował hat-tricka, a potem ustrzelił karetę. W zasadzie po pierwszej połowie można było zakończyć spotkanie. Żółto-biało-niebiescy nie odnaleźli się w Białej Pisce, zagrali najsłabszy mecz sezonu.

- Trzeba oddać klasę rywala, był to zdecydowanie najlepszy zespół, z jakim przyszło nam się mierzyć. Nasi zawodnicy dostali dziś prawdziwą lekcję futbolu. Jedyne, o co możemy mieć do siebie pretensje, to brak odwagi, zbyt duża bojaźliwość. W drugiej połowie gra wyglądała zupełnie inaczej, ale było już po meczu. - podsumował spotkanie trener Olimpii II Karol Przybyła.

Kolejną serię gier można określić mianem "małych derbów województwa". Olimpia II Elbląg zmierzy się z drugą drużyną Stomilu w Olsztynie. Mecz 2 czerwca o godz. 17..

Znicz Biała Piska - Olimpia II Elbląg 6:0 (6:0)

1:0 - Porębski (2. min.), 2:0 - Giełażyn (6. min.), 3:0 - Giełażyn (12. min.), 4:0 - Fiedorowicz (16. min.), 5:0 - Giełażyn (33. min.), 6:0 - Giełażyn (36. min.)

Olimpia II: Januszewski - Łaszak, Kasprzykowski, Leszczyński, Czapliński (46’ Łąpieś), Piróg, Sznajder, Tobojka (75’ Dzierzkiewicz), Stróżewski (70’ Choiński), Rychter (70’ Dziurdzia), Sanocki (70’ Kulikowski)

