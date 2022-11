Zgasić Motor

Trudno o brak optymizmu w obozie Olimpii, bo ostatnio forma jest wyśmienita, systematycznie nagradzana trzema punktami. Po serii wyjazdowych meczów żółto-biało-niebiescy wracają do Elbląga zakończyć rok 2022 meczem z Motorem Lublin. Ostatnie spotkanie przed mundialem w sobotę. 12 listopada.

- Bardzo cieszymy się z cennego zwycięstwa na wyjeździe w Polkowicach, ale to już historia. Skupiamy się tylko na drużynie z Lublina. Wiemy, że są na fali, ale my też jesteśmy i chcemy to w sobotę udowodnić - mówił Przemysław Gomułka na początku tygodnia, cytowany przez klubowe media.

Faktem niezaprzeczalnym jest dyspozycja Olimpii w minionych dniach. Trzy mecze wyjazdowe i komplet punktów pozwala elblążanom znajdować się w czubie tabeli, dokładnie na piątej pozycji z dorobkiem 31 punktów. Najbliższy przeciwnik z Lublina jest dwunasty, zdobył 10 oczek mniej.

Motor przez dłuższą część rundy jesiennej plątał się w strefie spadkowej. Słabe wyniki doprowadziły do zmiany trenera, z posadą pożegnał się Stanisław Szpyrka, a w jego miejsce 19 września zatrudniono Goncalo Feio, który pracuje w Polsce ponad 10 lat, ale dotychczas jako trener młodzieży lub asystent seniorskich drużyn Legii Warszawa czy chociażby Rakowa Częstochowa. Portugalczyk poprowadził Motor już w siedmiu meczach ligowych, zdobył 14 punktów. W ostatniej kolejce pokonali Garbarnię Kraków 3:0, w tygodniu zaś dorzucili kolejny awans w Pucharze Polski. W środę, 9 listopada, Motor na własnym boisku grał z Wisłą Kraków i po bramce z rzutu karnego Rafała Króla pokonali pierwszoligowców i zameldowali się w najlepszej ósemce pucharowej przygody. Swoją drogą wspomniany piłkarz, wraz z Mikołajem Kosiorem, są najskuteczniejszymi strzelcami swojej drużyny w rozgrywkach ligowych, zdobyli po cztery gole.

Z kolei do najlepszej dziesiątki strzelców II ligi wskoczył olimpijczyk Yan Senkevich, który w ostatnim meczu ustrzelił dublet, łącznie ma siedem goli. Ewidentnie jego stopy "rozmawiają" z piłką i najwyraźniej dogadują się wyśmienicie.

- Mamy tylko jeden cel na ten mecz - zwycięstwo. Chcemy przedłużyć naszą serię i dać kibicom powody do radości. - czytamy wypowiedź Senkevicha na klubowym Facebooku.

Jeśli chodzi o kwestie personalne, to trener Gomułka będzie mógł liczyć na Marcela Stefaniaka oraz Patryka Jakubczyka, którzy wracają do składu po pauzie spowodowanej nadmiarem kartek. W obozie rywala poza grą pozostaje Jakub Lis, który w przerwie ostatniego meczu ligowego z Garbarnią poczuł się źle, po czym został skierowany na szczegółowe badania.

Ogólnie rzecz ujmując, czeka nas spotkanie dwóch ofensywnie usposobionych trenerów. Przemysław Gomułka wielokrotnie podkreślał, że jego drużyna ma być odważna i ofensywna, a kibic nie może się nudzić i musi czuć emocje. Goncalo Feio w niedawnym wywiadzie dla sport.tvp.pl stwierdził: - Chciałbym, żebyśmy kontrolowali mecz. Można to robić mając piłkę, a także bez niej, poprzez właściwe ustawienie i zamykanie przestrzeni. Chciałbym, byśmy jak najczęściej grali do przodu. Liczę też na pressing. Mamy być energiczną, ofensywną drużyną.

W sobotę okaże się, który pomysł taktyczny będzie lepszy. Przypomnijmy, że w rundzie jesiennej w Lublinie (23 lipca) padł remis 1:1 (bramki: Michał Żebrakowski - Marcin Rajch). W minionym sezonie Olimpia zremisowała u siebie 0:0, na wyjeździe przegrała 0:1. W kampanii 2020/21 Motor wygrał dwa razy: w Elblągu 3:1, w Lublinie 1:0.

Szukając ostatniego zwycięstwa żółto-biało-niebieskich w bezpośrednim starciu należy się cofnąć do 15 czerwca 2016 roku, czyli drugiego meczu barażowego o awans do II ligi. Olimpia wygrała wówczas w Elblągu 2:1 po golach Michała Pietronia i Antona Kolosova.

Transmisja w TVP Sport

Po raz trzeci w tym sezonie, a dziewiętnasty raz w historii, mecz Olimpii Elbląg będzie transmitowany w TVP. W dotychczasowych Olimpia wygrała siedmiokrotnie, padło pięć remisów, sześć razy wygrywali rywale.

11.06.16 r. - Motor Lublin - OE 0:1 (Piceluk)

23.09.17 r. - ŁKS - OE 1:2 (Szmydt, Kolosov)

19.05.19 r. - Elana Toruń - OE 1:2 (Bojas, Prytulak)

01.09.19 r. - Resovia - OE 0:1 (Kuczałek)

08.09.19 r. - OE - Znicz Pruszków 1:2 (Brychlik)

13.10.19 r. - OE - Górnik Łęczna 1:1 (Szuprytowski)

27.10.19 r. - OE - Stał Rzeszów 1:0 (Prytulak)

01.03.20 r. - Widzew - OE 2:2 (Wenger, Kiełtyka)

05.07.20 r. - Górnik Łęczna - OE 1:0

29.09.20 r. - OE - Sokół Ostróda 3:3 (Surdykowski x2, Lewandowski)

11.03.21 r. - Motor Lublin - OE 1:0

30.08.21 r. - Olimpia Elbląg - Motor Lublin 0:0

26.09.21 r. - Olimpia Elbląg - Lech II Poznań 1:2 (Kurbiel)

30.10.21 r. - Ruch Chorzów - Olimpia Elbląg 1:0

06.11.21 r. - Olimpia Elbląg - Chojniczanka Chojnice 1:1 (Krawczun)

15.05.22 r. - Chojniczanka Chojnice - Olimpia Elbląg 4:1 (Senkevich)

10.08.22 r. - Olimpia Elbląg - Stomil Olsztyn 4:0 (Branecki, Rajch x2, Stasiak)

01.10.22 r. - Olimpia Elbląg - Kotwica Kołobrzeg 2:0 (samobójcza, Wojtyra)

Olimpia Elbląg - Motor Lublin w sobotę, 12 listopada, godz. 14:45. Transmisja w TVP Sport, na TVPSPORT.PL i w aplikacji mobilnej oraz w WP Pilot.

