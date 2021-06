Ściąga portElu. Kolonie i półkolonie 2021 - ostatnie wolne miejsca

Poprzedni rok szkolny był ciężki nie tylko dla dzieci, ale również dla rodziców. Tym bardziej cieszy, że tegoroczne kolonie i półkolonie, w mniejszym lub większym stopniu, przebiegną w końcu pod znakiem normalności. Jak co roku, przygotowaliśmy Ściągę z ciekawymi pomysłami na spędzenie przez dzieci i młodzież kreatywnych i ciekawych wakacji.

Akademia Sportów Wodnych Grupy Wodnej - to 20-letnie doświadczenie w organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Lato 2021 będzie pełne wodnych atrakcji. W Elblągu zapraszamy na Przystań Grupy Wodnej, gdzie od 28 czerwca organizować będziemy Szkoleniowy Dochodzeniowy Obóz Sportów Wodnych (w formule półkolonii). Dziewięć pięciodniowych turnusów (od pon. do pt., od 8:00 do 16:00) w atrakcyjnej cenie. Na dzieci czekają żaglówki, motorówki, kajaki, rowery wodne. Zajęcia prowadzą, w małych - 10-osobowych grupach, wykwalifikowani instruktorzy i ratownicy wodni. W cenie: dwudaniowy obiad w formie cateringu.W wakacje zapraszamy też do naszej bazy kolonijnej do Władysławowa nad Zatoką Pucką, gdzie tradycyjnie organizujemy kolonie wodne, obozy windsurfingowe i nurkowe. W trakcie czterech 12-dniowych turnusów oferujemy zajęcia z windsurfingu, żeglarstwa, nurkowania w aqualungu, motorowodne, a także ratownicze skoki desantowe z motorówki, wyprawy kajakami, rowerami, ścianki wspinaczkowe, strzelectwo sportowe, wyprawę globtrotera. Koloniści mają zajęcia w małych 8-osobowych grupach pod opieką jednego lub dwóch instruktorów.W sierpniu we Władysławowie organizujemy również Obozy Sportów Wodnych i Rozwoju Dobrych Relacji: Ojciec&Syn oraz Ojciec&Córka. Zapraszamy Ojców wraz z dziećmi. Rezerwacje na wybrane turnusy przez www.grupawodna.pl Niezawodna Grupa Wodna.

Broadway - Wakacje w Szkole Tańca Broadway! Ciekawy program rekreacyjny oraz zajęcia taneczne, sportowe, integracyjne. Świetlica Wakacyjna w Szkole Tańca Brodway przy ulicy Willowej 1 rusza już z początkiem wakacji i trwać będzie do końca sierpnia. Dzieci w wieku od 5 do 12 lat można zapisać na wybrany dzień lub kilka dni, a nawet tygodni. Dzień rozpoczynamy od zajęć tanecznych i sportowych, później rekreacja i obiadek, a na koniec dnia bawimy się i bierzemy udział w konkursach. Mamy do dyspozycji trzy sale oraz ogródek z basenem. Szczegóły pod numerem telefonu 606 716 626, zapraszamy do zadawania pytań także przez e-mail: broadway@taniec.elblag.pl oraz Facebook.

Edun - Półkolonie letnie 2021 z EDUN Korepetycje. WAKACJE NA WYPASIE. Nigdzie nie wyjeżdżasz i zostajesz w mieście? Nic straconego! Edun sprawi, że wakacje 2021 staną się niezapomniane! Z nami przeżyjesz wspaniałe przygody i dokonasz wielu odkryć. W gronie rówieśników poznasz lepiej otaczający Cię świat, dowiesz się wielu ciekawostek, doskonale się przy tym bawiąc. Oferujemy półkolonie letnie dla dzieci, które uwielbiają aktywnie spędzać czas, dla wszystkich kreatywnych i lubiących przygody. W tym szczególnym roku stawiamy na ruch i integrację. Na tę chwilę jesteśmy w 100 % gotowi, czekamy tylko na oficjalne wytyczne dla organizatorów wypoczynku i decyzję ministra zdrowia. Obecna oferta zostanie dostosowana do wymogów, a wieloletnie doświadczenie i profesjonalna kadra pedagogiczna są gwarancją, że sprostamy wszystkim wytycznym. Przykładamy szczególną uwagę do bezpieczeństwa i wyjątkowego samopoczucia naszych uczestników. Wspaniałe i niepowtarzalne programy, zapewniają, że nasze półkolonie są niezapomniane. Nasze półkolonie letnie organizowane będą w jednotygodniowych turnusach od poniedziałku do piątku w godz. 07.00-16.00: I turnus 05.07-09.07.2021, II turnus 12.07-16.07.2021, III turnus 19.07-23.07.2021, IV turnus 26.07-23.07.2021, V turnus 02.08-06.08.2021. Półkolonie letnie będą realizowane w grupach zgodnie z wytycznymi, dla dzieci w wieku 7-13 lat. Dzieci będą przyprowadzane i odbierane w siedzibie Edun Korepetycje ul. Armii Krajowej 7-8 w Elblągu. Nasze tygodniowe turnusy przewidują: wycieczkę do Gdańska– podczas całodziennego pobytu dzieci wezmą udział w atrakcjach: park linowy Port Brzeźno - przejścia trasami, o różnym stopniu trudności, które dają dzieciom wiele zabawy, integrują grupę i rozwijają sprawność fizyczną. Zrobimy przerwę w Olivia Business Centre, która ma 180 metrów wysokości. Na 32 piętrze Olivia Star będziemy podziwiać niepowtarzalny widok na całe Trójmiasto. Niezapomniane widoki uatrakcyjnimy pizzą. Wycieczka do Parku Astronomicznego – odwiedzimy miejsce, w którym będzie można obserwować obiekty na niebie przy pomocy instrumentów astronomicznych, jakimi posługiwali się astronomowie od XVI w. po dzień dzisiejszy. W trakcie odwiedzin Parku Astronomicznego dzieci wezmą udział w jednym z warsztatów: 1. Jak Kopernik obserwował niebo? 2. Od Lunety Galileusza do teleskopów współczesnych - Luneta też może być piękna. 3. Cztery pory roku - kalendarz. Podczas naszej wyprawy zdobędziemy wieżę widokową zwaną Wieżą Radziejowskiego. Odwiedzimy Planetarium, które wyposażone jest w aparaturę firmy Carl Zeiss i wyświetla na kopule o średnicy 8 m obrazy nieba widoczne z dowolnego miejsca na Ziemi, pory dnia i roku. Zwiedzimy najstarszą Wieżę Wodną w Polsce! Ukoronowaniem zwiedzania Wieży jest wejście na taras widokowy i podziwianie najpiękniejszej panoramy Wzgórza Katedralnego, Starego Miasta i Zalewu Wiślanego z Mierzeją Wiślaną. Dobrze wiemy, że dzieciaki najlepiej czują się, gdy mogą samodzielnie brykać. Po przerwie na obiad, spędzimy czas na nowej plaży miejskiej i placu zabaw. Wyjście do RPR Nowa Holandia: całodzienny pobyt. Wyjście na basen do hotelu Młyn Agua Spa. Filmowe emocje -wyjście do kina na seans filmowy z popcornem i napojem – nowości filmowe. Wyjście do Bażantarni - "kocing". Wyjście na boisko sportowe lub halę sportową. Warsztaty plastyczne i artystyczne oraz zabawy edukacyjne. Baloniada – turniej z balonami na wodę. Zabawy z konsolą Microsoft XBox One Kinect. "GIGANCI SHOW”.Każdy uczestnik naszych półkolonii letnich otrzyma dyplom i upominek! Zajęcia będą dostosowane do warunków pogodowych. Jak zawsze gwarantujemy Państwa dzieciom świetną zabawę, moc wrażeń w miłej atmosferze i bezpiecznych warunkach. Nasza Kadra składa się z ludzi posiadających odpowiednie kwalifikacje, pozytywnie nastawionych do życia, odpowiedzialnych i lubiących pracę z dziećmi. Kadra jest zaszczepiona na COVID-19. Ilość opiekunów jest zawsze większa niż przewidują to przepisy! W trakcie półkolonii letnich każdy uczestnik będzie miał zagwarantowane: II śniadanie, obiad w miejscu atrakcji + słodki, owocowy lub lodowy podwieczorek, przejazdy, wstęp na atrakcje, woda bez ograniczeń. Każde dziecko objęte będzie ubezpieczeniem NNW. Półkolonie odbywają się za zgodą Kuratorium Oświaty w Olsztynie. Warunkiem rezerwacji miejsca dla dziecka jest dokonanie wpłaty zadatku w wysokości 100 złotych zaliczane na poczet opłaty na numer rachunku 76 1140 2004 0000 3502 7883 8539 i przekazanie do sekretariatu Edun wypełnionego formularza zgłoszeniowego. Przy wpłacie proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz numer turnusu. Liczba miejsc ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń. Działy socjalne firm dofinansowują lub w pełni zwracają koszty związane z pobytem Dzieci na koloniach. Faktury wystawiamy po wpłaceniu całej kwoty. Wystawiamy zaświadczenia do zakładów pracy. Zapraszamy na naszą stronę.

Elbląska Szkółka Piłkarska - Najlepsze półkolonie w gminie Elbląg. Klub Sportowy Elbląska Szkółka Piłkarska zaprasza na półkolonie wakacyjne 2021. Półkolonie piłkarskie to świetna propozycja na aktywne wakacje w mieście Zapraszamy dziewczynki i chłopców w wieku od 6 do 12 lat. Nasi świetni trenerzy dostosują zajęcia do wieku i umiejętności dzieci. Żeby się nie nudzić w te wakacje wystarczą zapał i chęci. Turnusy: 28.06-9.07; 12.07-23.07; 26.07-6.08; 9.08-20.08; 23.08-27.08. W naszej ofercie znajdują się: gry i zabawy, treningi piłki nożnej, codziennie basen (Basen Dolinka), kino, trampoliny wyjścia na lody. Dodatkowe informacje i zapisy pod numerem telefonu: 608 738 767. Cena: 420 zł za dwa tygodnie / 320 zł za tydzień. Zajęcia odbywają się w godzinach 7-16 na Orliku w Gronowie Górnym. Zapewniamy drugie śniadanie, obiad i wodę bez limitu. Liczba miejsc ograniczona. Wejdź na naszą stronę.

Montessori - „PÓŁKOTAPCZAN” półkolonie w szkole Montessori z naszym autorskim program poprawy jakości życia dzieci i młodzieży w szybko zmieniającym się świecie. W trakcie pobytu na "PÓŁKOTAPCZANIE" nasi towarzysze przeżyją przygodę pogłębienia kontaktu ze sobą, dostrzegania i realizowania potrzeb swoich i innych osób, jednocześnie ucząc się samodzielności, współdziałania, pewności siebie, akceptacji, odnalezienia swoich wartości przez różnorodne działania w pracy indywidualnej oraz grupowej. Będzie o odwadze, o pewności siebie, o odpowiedzialności, o wartościach, będą emocje, współdziałanie i prowadzenie innych. W grupie oprócz wielu zajęć praktycznych jak szycie, gotowanie, pływanie, praca z ciałem, techniki relaksacyjne, tworzenie sztuki użytkowej, przeprowadzimy także treningi umiejętności miękkich, odwagi, organizacji pracy, wdrażania pomysłów, myślenia krytycznego, rozwiązywania konfliktów, skutecznej komunikacji- prostych skutecznych metod wspierających codzienne życie naszych dzieci, teraz i na przyszłość. PÓŁKOTAPCZAN- to dobrostan i umiejętności praktyczne, oraz nowe nawyki. Bez przemocy, bez rywalizacji z szacunkiem i zaufaniem, przyjaźniami na późniejsze życie- zgodnie z misją naszej działalności. Mamy dla was sale gimnastyczne, sale warsztatowe, kafejkę, ogród, saunę. Obiekt jest klimatyzowany. Oprócz tego proponujemy: wycieczkę autokarową raz w tygodniu, zajęcia na basenie, botanikę w parku Kajki. W każdy piątek wycieczki do pobliskich miejscowości- Tolkmicko, Frombork, Kadyny, Biała Leśniczówka, Nowinka- gdzie eksplorować będziemy swiat w naturze, doświadczać pracy bawić się i przeprowadzać warsztaty botaniczne. Zapewniamy: opiekę instruktorów sprtowych, tańca, szycia, warsztatów sztuki, animatorów, przyrodników, psychoedukatorów, trenerów kompetencji miękkich, technik relaksacyjnych, doświadczonych w pracy z dziećmi i młodzieżą. Gry, zabawy na świeżym powietrzu oraz na sali sportowej w obiekcie. Atrakcje wędrownicze, ciekawostki przyrodnicze, gry zabawy, taniec, zumbę, basen, saunę, maszyny do szycia,sprzęt sportowy, produkty do zajęć warsztatowych i kulinarnych, zaplecze biurowe. 400 zł turnus. Z wyżywieniem - (drugie śniadanie, obiad, podwieczorek) 525 zł. Zapiszcie się przez formularz zgłoszeniowy lub zajrzyjcie na naszą stronę.

Amazing Regent Summer Camp 2021 - Zapraszamy dzieci w wieku 9 - 16 lat na niesamowity obóz językowy w Piaskach. Intensywny, 9-dniowy program konwersacji z Native Speakerami łączy proces przełamywania bariery w mówieniu po angielsku z doskonałą zabawą. W ofercie: zajęcia konwersacyjne z lektorami ze Stanów Zjednoczonych, 8 noclegów w Ośrodku Kolonijno - Wypoczynkowym w Piaskach w 4-5 osobowych pokojach z łazienką i toaletą, całodzienne wyżywienie składające się z 4 posiłków, ognisko, przejazd autokarem na trasie Elbląg-Piaski-Elbląg, wycieczki do Krynicy Morskiej i Fromborka, wycieczki rowerowe po okolicy, ubezpieczenie NNW, codzienne plażowanie i kąpiele w Bałtyku na strzeżonej plaży ośrodka, gry terenowe, zajęcia sportowe, niespodzianki. Termin: I turnus: 7 - 15 sierpnia 2021 r. - sugerowany dla dzieci młodszych. II turnus: 15 - 23 sierpnia 2021 r. - sugerowany dla młodzieży. Cena od 1749zł. Zapisy i więcej informacji na stronie. Speaknijmy się w Krynicy!

SOULRIDERS - jak co roku pasjonaci sportów wodnych pragną wyrobić u dzieci i młodzieży nawyk przebywania na świeżym powietrzu. Pokazać alternatywny sposób spędzania wolnego czasu. Windsurfing i kitesurfing to sposób na poznanie siebie, wyćwiczenie mięśni posturalnych oraz głębokich, które są bardzo istotne w utrzymaniu poprawnej postawy, a jednocześnie bardzo ciężko je wytrenować. Pozytywów moglibyśmy wymieniać na pęczki, ale najważniejsze jest to, że wszystko dobywa się w bardzo przyjaznej atmosferze podczas różnych zabaw i zdobywania nowych umiejętności z żeglarstwa deskowego. Klimat surferów jest wyjątkowy i niepowtarzalny! Oferujemy dla Państwa 5 turnusów półkolonii 12-16.07; 19-23.07; 2-6.08; 9-13.08; 16-20.08 z dojazdem z Elbląga oraz 2 terminy obozów SurfDance Camp 27.06-3.07 oraz SurfArtCamp 4-10 lipca z zakwaterowaniem w Hotelu Folwark&SPA w Kadynach. Stawiamy na bezpieczeństwo, dobrą zabawę i postęp w nauce. Dzięki spełnieniu dwóch pierwszych warunków mamy gwarantowany sukces w nauczaniu, a dowodem na to są 4 latki, które mają za sobą już pierwsze lekcje windsurfingu! Sprawdźcie nas na Instagramie oraz na Facebooku, a oferty na stronie. Kontakt: kontakt@soulriders.pl lub tel. 534-500-360.

Szkoła Tenisa i Squasha Score - zaprasza na niezapomniane wakacje - naucz się grać w tenisa i squasha, a dodatkowo korzystaj codziennie z innej atrakcji. Zapraszamy na półkolonie (4 turnusy) obóz tenisowy w Mragowie oraz tenisowy obóz rodzinny w Mrągowie . W programie półkolonii: codziennie treningi tenisowe i zajęcia squash, zajęcia ogólnorozwojowe; sporty uzupełniające; gry i zabawy ruchowe , wyjście na basen, wyjście do kina, zabawy w rodzinnym Parku Rozrywki „Nowa Holandia” lub wyjście na ściankę wspinaczkową (zależnie od pogody), wyjście do kręgielni. W cenie II śniadanie i obiad. Dzieci i młodzież zapraszamy na obóz tenisowy do Mrągowa ( hotel Mercury**** ), gdzie można szybko nauczyć się gry w tenisa lub poprawić swoje umiejętności. Wykwalifikowana kadra, dobra baza do uprawiania tenisa. Rodziny z dziećmi zapraszamy na aktywny wypoczynek z tenisem do hotelu Mercury w Mrągowie. Więcej informacji na stronie lub tel. 695 447 385.

Inne firmy zainteresowane dodaniem swojej oferty prosimy o kontakt na milosz@portel.pl