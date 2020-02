Specyfika seryjnej produkcji części metalowych

W związku z ciągle rosnącym zapotrzebowaniem na precyzyjne komponenty metalowe, producenci prześcigają się w rozwoju i optymalizacji coraz nowszych i bardziej zaawansowanych technologii wytwarzania. Presja rynkowa jest coraz silniejsza i aktualnie standardem są partie produkcyjne detali liczone w milionach sztuk. Nie wystarczy jednak już sama zdolność produkcyjna do wytwarzania takich ilości części.

Na podobnym poziomie stawiana jest aktualnie również jakość i powtarzalność produkcji. W przypadku wolumenów liczonych w milionach sztuk detali nikt nie może sobie pozwolić na najdrobniejszy nawet błąd. Stawia to ogromne wyzwania przed inżynierami odpowiedzialnymi za proces produkcyjny zarówno na etapie przygotowania jak również kontroli poprodukcyjnej.



Produkcja części metalowych na maszynach CNC

Wszędzie tam gdzie potrzebne są komponenty metalowe wytwarzane z dużą precyzją i w dużych ilościach doskonale sprawdza się technologia obróbki CNC. Obróbka CNC swoją nazwę zawdzięcza skrótowi od Computer Numerical Control, co oznacza komputerowe sterowanie numeryczne. Obróbka tego typu polega na wykorzystaniu specjalnych maszyn, które pracują samodzielnie bez udziału człowieka. Ingerencja człowieka sprowadza się jedynie do odpowiedniego zaprogramowania maszyny, wprowadzeniu programu do jej sterownika i uruchomieniu procesu produkcji. Od tej pory maszyna sama wykonuje sekwencję ruchów roboczych, dzięki którym możliwe jest produkowanie części. Po zakończeniu jednego cyklu produkcyjnego następuje odebranie gotowej części przez automatyczny mechanizm i rozpoczęcie produkcji następnej. W ten sposób możliwa jest praca bez przerwy przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.





Produkcja części metalowych na automatach tokarskich

W przypadku precyzyjnych elementów metalowych producenci mają do dyspozycji szereg technologii pozwalających na wydajną produkcję. Jedną z nich jest wspomniana wyżej obróbka CNC. Należy wziąć pod uwagę że technologia ta jest bardzo rozbudowana i składa się z wielu metod. Do dwóch podstawowych należy frezowanie CNC i toczenie CNC. Jeżeli chodzi o seryjną produkcję części metalowych to doskonale sprawdza się precyzyjne toczenie na automatach tokarskich. Jest to specyficzna odmiana obróbki skrawaniem realizowana na dedykowanych maszynach wyposażonych w dodatkowe urządzenia automatyzujące proces takie jak podajniki pręta i odbiorniki detali. Dzięki takiej konstrukcji możliwe jest osiąganie bardzo wysokich wydajności produkcji. W przypadku projektów o bardzo dużym wolumenie stosuje się często automaty wielowrzecionowe. Są to maszyny pozwalające na równoległą produkcję tego samego komponentu na kilku wrzecionach. W efekcie nawet dla skomplikowanych detali możliwe jest uzyskanie czasu cyklu produkcyjnego na poziomie kilku lub kilkunastu sekund.



Produkcja części metalowych na centrach frezarskich

Poza automatami tokarskimi do produkcji części metalowych powszechnie stosuje się wysokowydajne centra frezarskie. Zazwyczaj są to maszyny wyposażone w rozwiązania umożliwiające automatyzacje procesu. Podstawowym rozwiązaniem tego typu są zmieniacze palet – czyli dodatkowe platformy do mocowania detali, które są dostępne dla operatora podczas pracy maszyny. W ten sposób możliwe jest wykorzystanie czasu kiedy maszyna obrabia części wewnątrz swojej strefy obróbczej, do uzbrojenia kolejnej palety w półfabrykaty do obróbki. Kolejnym rozwiązaniem w produkcyjnych aplikacjach frezarskich jest współpraca centrum obróbczego z ramieniem robota. Najczęściej roboty zajmują się załadunkiem i rozładunkiem maszyn, chociaż można je także wykorzystywać do czynności dodatkowych wokół procesu produkcyjnego takich jak mycie detali, pomiar, sortowanie, przenoszenie i wiele innych aplikacji.

Nowoczesne rozwiązania techniczne pozwalają na wydajną produkcję części metalowych. Poszukując dostawcy tego typu elementów warto skierować się do specjalistów z odpowiednim doświadczeniem. Firma Sabner od wielu lat dostarcza precyzyjne komponenty metalowe dla wielu klientów z różnych sektorów przemysłu, więcej informacji na stronie https://sabner.pl .

