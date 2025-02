Podpalił dwoje ludzi, grozi mu dożywocie

Zarzuty usiłowania zabójstwa usłyszał 39-latek, który miał podpalić dwie osoby w Malborku. O sprawie informuje m.in. portal o2.pl.

39-letni mężczyzna został oskarżony o próbę zabójstwa przez podpalenie dwóch osób, o czym poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, Mariusz Duszyński. Do zdarzenia doszło 14 lutego do ok. godz. 3 w centrum Malborka. Ofiarami były osoby w kryzysie bezdomności: 45-letnia kobieta i 36-letni mężczyzna.

- Według prokuratury, gdy bezdomni spali, podejrzany oblał ich benzyną. Jeden z poszkodowanych obudził się, gdy jego but i koc zaczęły się palić. Zauważył również, że odzież kobiety leżącej obok płonie. Mężczyzna pomógł jej ugasić ogień, a sprawca uciekł z miejsca zdarzenia – czytamy na o2.

Kobieta doznała poparzeń II i III stopnia i została przetransportowana do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, mężczyzna nie odniósł obrażeń. Zdaniem służb napastnik mógł znać swoje ofiary.

- W wyniku podjętych działań policjanci wspólnie z dyżurnym Straży Miejskiej ustalili rysopis prawdopodobnego sprawcy - informuje Komenda Powiatowa Policji w Malborku.

39-letni mężczyzna, który miał dokonać czynu, został szybko zatrzymany. Był pod wpływem alkoholu, miał 2,5 promila. Nie przyznał się do winy. Grozi mu dożywocie, póki co sąd zdecydował o jego aresztowaniu na 3 miesiące.

Więcej na o2.pl i KPP Malbork.