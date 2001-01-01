69-latka utonęła porwana przez wysoką falę, 48-latek utonął ratując dwie córki

W niedzielę (17 sierpnia) nad ranem doszło do tragicznego wypadku na plaży w Sztutowie. Wysoka fala porwała starszą kobietę, jej życia nie udało się uratować - podaje radiodansk.pl.

Jak czytamy na portalu, do wypadku doszło przed godz. 8:00, przy wejściu na plażę nr 59 w Sztutowie. Według relacji świadków, którzy zaalarmowali policję, 69-letnia kobieta spacerowała brzegiem morza, zanurzona do wysokości pasa. Najprawdopodobniej porwała ją wysoka fala i prądy wsteczne. Świadkowie wyciągnęli ją i zaczęli reanimować. Chwilę później akcję kontynuowały służby – przyleciał też śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Mimo trwającej prawie 40 minut akcji, kobieta nie przeżyła – przekazał Radiu Gdańsk sierżant sztabowy Kamil Marzec z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Gdańskim

Więcej na www.radiogdansk.pl.

Jak podje policja z Nowego Dworu Gdańskiego, do utonięcia doszło też w Stegnie.

- O godz.14:00 dyżurny nowodworskiej komendy otrzymał informację o tonącym mężczyźnie przy wejściu na plażę nr. 64 w Stegnie. 48-letni mężczyzna według wstępnych ustaleń wszedł do wody, aby ratować swoje dwie córki, które zostały porwane w głąb morza przez fale i prądy wsteczne. Dziewczynki samodzielnie powróciły na brzeg, jednak mężczyzna miał problem z wyjściem z wody, został wyciągnięty przez świadków zdarzenia. Mężczyzna pomimo udzielonej pomocy i prowadzonej resuscytacji krążęniowo-oddechowej zmarł - poinformowała KPP w Nowym Dworze Gdańskim.