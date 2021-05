Bursztynowa gorączka przy przekopie

Plażę w okolicach przekopu Mierzei Wiślanej opanowali poszukiwacze bursztynu. Czatują na bryłki wyrzucane wraz z wodą i piachem przez pogłębiarkę pogłębiającą tor wodny – informuje serwis Żuławy TV, który opublikował film na ten temat.

W niedzielę nocy kilkadziesiąt osób czatowało na bryłki bursztynu w okolicy rury, wyrzucającej materiał z pogłębiania.

- Bursztyn, choć drobny wypełnia okoliczne plaże. Możemy się go też spodziewać na okolicznych plażach Mierzei - wyjaśniał Tomasz Ołdziejewski lokalny bursztynnik, cytowany przez Żuławy TV. - Gdy ruszone zostało dno Bałtyku wokół przekopu, bursztyn będzie przemieszczał się wraz z prądem wody i morze wyrzuci go na plażę. W zależności od pogody i wiatru może to być Mikoszewo, Jantar czy inne plaże.

Pogłębiarka Trojan dopiero rozpoczęła pracę. Informacja o rurze i bursztynie ściąga na Mierzeję coraz więcej ludzi. Rura znajduje się za falochronem na plaży, jednak jeszcze na terenie budowy. Trzeba o tym pamiętać – przypominają Żuławy TV.

