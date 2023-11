F-35 wracają z Malborka do Italii

- Misja włoskich samolotów F-35, stacjonujących w ostatnich tygodniach w Polsce, dobiegła właśnie końca. Oznacza to, że do baz wróciły samoloty 5. generacji, które brały udział m.in. w przechwyceniu nad Bałtykiem rosyjskich Su-30 – podaje wp.pl.

Włosi przybyli do bazy w Królewie Malborskim w sierpniu, na przestrzeni kolejnych tygodni w 22 Bazie Lotnictwa Taktycznego pojawiły się cztery ich samoloty uczestniczące w operacji Enhanced Air Policing. F-35.

- Bazujące w Polsce samoloty współpracowały z natowskimi maszynami stacjonującymi w państwach bałtyckich, ale do ich zadań należało także, jak podaje 2 Skrzydło Lotnictwa Taktycznego, "wsparcie polskich pilotów podczas dyżurów bojowych prowadzonych w polskiej przestrzeni powietrznej" - pisze dla Wirtualnej Polski Łukasz Michalik.

F-35 wróciły do macierzystych baz, by wrócić pod koniec listopada i zostać w Polsce do końca lutego przyszłego roku. Potem zostaną zastąpione przez inny typ maszyn.

