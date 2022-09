Koncert z okazji otwarcia przekopu został odwołany

Nowy prezes TVP Mateusz Matyszkowicz zdecydował, że koncert z okazji otwarcia kanału przez Mierzeję Wiślaną, który jak zapowiadał Jacek Kurski "miał się odbyć nad Kanałem Elbląskim", został odwołany - podaje wp.pl.

Jak informuje portal teleshow.wp.pl, Mateusz Matyszkowicz najpierw podjął decyzję o rezygnacji z występu artystów disco polo, a później o odwołaniu całego koncertu, który miał się odbyć 17 września w Elblągu.

- Po usunięciu artystów disco polo zostali m.in. Pietrzak i Makowski. Prezes stwierdził, że to są zbyt słabi artyści, by "uciągnąć" koncert, a w takim razie jego organizacja nie ma sensu - podaje portal. Rezygnacja z disco polo była spowodowana datą otwarcia kanału przez Mierzeję Wiślaną - 17 września wypada bowiem rocznica sowieckiej agresji na Polskę. Matyszkowicz miał uznać, że to nieodpowiedni moment na imprezę z muzyką taneczną.

O koncercie TVP planowanym w Elblągu dowiedzieliśmy się 2 września podczas programu "Pytanie na Śniadanie", gdy z Bulwaru Zygmunta Augusta w Elblągu zapowiedział go osobiście ówczesny prezes Jacek Kurski. Wśród potencjalnych wykonawców, którzy mieli wystąpić na tym koncercie byli m.in. Zenek Martyniuk (i inni przedstawiciele nurtu disco polo), Jan Pietrzak, Ryszard Rynkowski i Ryszard Makowski. Więcej na teleshow.wp.pl.

Przypomnijmy, że 17 września na Mierzei Wiślanej odbędzie się koncert z okazji otwarcia przekopu. Jego gwiazdą będzie Cleo.