Koncertowo-piknikowe otwarcie przekopu

Otwarcie kanału przez Mierzeję Wiślaną ma się odbyć "z pompą". Ministerstwo Infrastruktury podało harmonogram i zasady wydarzenia, o imprezie zaplanowanej na 16 września pisze też między innymi wp.pl.

- Z uwagi na charakter uroczystości towarzyszących otwarciu nowej przeprawy, ogólnodostępne śluzowanie jednostek w Porcie Nowy Świat możliwe będzie od 18 września 2022 roku – podaje m.in. strona wydarzenia. A co czeka uczestników w dniu otwarcia? Jak się okazuje, nie tylko polityczne "gadające głowy", ale również koncerty.

"Strefa rodzinna" ruszy od 16, odbędą się m. in. koncert szantowy Cztery Refy, występy, Dj-a Brave'a, Sound'n'Grace, gwiazdy wieczoru - Cleo, a także wieczorne pokazy dronów.

- Sprawdzają się informacje, że Ministerstwo Infrastruktury nie zamierza oszczędzać na rozmachu uroczystości otwarcia przekopu Mierzei Wiślanej. Wśród partnerów wydarzenia znalazły się takie firmy jak KGHM, PKN Orlen, bank PKO. 17 września wiceminister Marek Gróbarczyk zaprasza na wielogodzinne smażenie kiełbas na plaży przy przekopie, a całość zakończy koncert gwiazdy – komentuje Tomasz Molga dla wp.pl. Podkreśla, że organizatorzy spodziewają się przybycia ok. 1200 aut, które zajmą wyznaczone parkingi "od Kątów Rybackich po Krynicę Morską".

- Zapraszamy na uroczyste otwarcie wraz z atrakcjami. W tym symbolicznym dniu zerwiemy z dominacją Rosji w regionie. Statki uzyskają swobodny dostęp do wszystkich portów Zalewu Wiślanego i, co najważniejsze, do portu morskiego w Elblągu – cytuje wp.pl wiceministra infrastruktury Marka Gróbarczyka.

Na otwarciu toru żeglugowego ma się pojawić m. in. 60-metrowy statek Zodiak II Urzędu Morskiego w Gdyni. Przypomnijmy, że w związku z niedostępnością kanału żeglugowego dla niepaństwowych jednostek, armatorzy zapowiadali protest.

