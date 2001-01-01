Mniej statków na przekopie

W 2025 roku do końca sierpnia przez kanał żeglugowy na Mierzei Wiślanej przeprawiło się tysiąc jednostek. To spadek w porównaniu z ubiegłymi latami. Największy ruch odnotowano w miesiącach letnich, gdy kanałem płynęły głównie łodzie rekreacyjne - poinformował portal - biznesinteria.pl.

Kanał przez Mierzeję Wiślaną pokonują m.in. jednostki obcych bander - w tym roku było ich 30. Najwięcej, bo 17 przypłynęło z Niemiec, ale wpływały też łodzie ze Szwecji, USA, Łotwy, Holandii, Austrii, Wielkiej Brytanii, a nawet Belize (państwo w Ameryce Środkowej). W ubiegłym roku jednostek pod obcymi banderami wpłynęło 80. Najwięcej ponownie z Niemiec, Norwegii i Finlandii. W 2022 i 2023 r. w sumie port Nowy Świat odwiedziło 35 łodzi i statków spoza Polski.

W tym roku przez kanał na Mierzei Wiślanej przeprawiło się tysiąc jednostek Od 1 stycznia do końca sierpnia przez port Nowy Świat przeprawiły się 1002 jednostki - przekazała PAP rzeczniczka Urzędu Morskiego Magdalena Kierzkowska. Największy ruch w porcie był od maja do końca sierpnia, gdy przeprawiło się 946 jednostek.

Patrząc jednak na nowe dane, widzimy spadek w porównaniu z poprzednimi latami. W całym ubiegłym roku przez kanał na Mierzei przepłynęło 1909 statków i żaglówek, w tym od maja do końca sierpnia 1427 jednostek. Natomiast w 2023 r. kapitanat portu Nowy Świat odnotował obecność 1589 jednostek - w tym od maja do końca sierpnia przepłynęło przez kanał 978 jachtów i statków.

Więcej na biznesinteria.pl.









