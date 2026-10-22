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Myśliwiec Su-30 rozbił się w obwodzie królewieckim

 Elbląg, Królewiec na zdjęciu z 2014 r.
Królewiec na zdjęciu z 2014 r. (fot. RG, archiwum portEl.pl)

Niedaleko bazy Floty Bałtyckiej rozbił się podczas lotu szkoleniowego rosyjski myśliwiec Su-30. Piloci zdołali się katapultować, o czym informuje m. in. wp.pl.

Do zdarzenia doszło w środę na zachodzie regionu. Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej, które poinformowało o zdarzeniu, twierdzi, że w chwili wypadku samolot nie przenosił uzbrojenia i rozbił się na terenie niezamieszkanym, nie ma więc ofiar. Przyczyny wypadku nie zostały jeszcze wyjaśnione.

- Z doniesień części rosyjskich mediów wynika, że do katastrofy doszło w rejonie bazy lotniczej w Czerniachowsku, stanowiącej kluczowy węzeł lotniczy Floty Bałtyckiej Marynarki Wojennej Rosji - podaje wp.pl.

Koszt jednego myśliwca Su-30 szacowany jest na ok. 50 milionów dolarów.

 

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