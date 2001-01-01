Na Powiślu i Żuławach chcą mieć spółkę wodną, by zabezpieczyć się przed powodzią

Dziesięć samorządów lokalnych z Żuław i Powiśla zamierza powołać wspólną spółkę, która ma zabezpieczać ich teren przed skutkami nawałnic i powodzi. To rezultat ulewnych deszczy, które przeszły nad regionem na początku sierpnia - z ich skutkami nie uporano się w wielu miejscach do dziś - informuje portal www.zawszepomorze.pl.

- Samorządowcy z Żuław i Powiśla postanowili powrócić do wypróbowanego niegdyś systemu spółek wodnych, dbających o należyty stan urządzeń hydrotechnicznych i powołać taką spółkę ze swoim udziałem. Z taką inicjatywą wystąpił burmistrz Nowego Stawu Jerzy Szałach i szybko znalazł pozytywny odzew. Gotowość przystąpienia do spółki zgłosiło dziesięć samorządów: miasto i gmina Nowy Staw, miasto i gmina Nowy Dwór Gdański, powiat nowodworski, powiat malborski, gm. Lichnowy, gm. Miłoradz, gm. Malbork, gm. Ostaszewo, gm. Sztutowo, gm. Stegna - czytamy na portalu www.zawszepomorze.pl.

Portal cytuje Józefa Sarnowskiego, długoletniego samorządowca z Powiśla i Żuław, który pomysł ocenia jako dobry. - Spółki wodne były przed laty powszechnym rozwiązaniem organizacyjnym na wsi, ich zadaniem było dbać o należyty stan całej sieci urządzeń hydrotechnicznych. Potem powstało państwowe gospodarstwo Wody Polskie, lecz nieprzemyślane działania ustawodawców spowodowały, że cały system został zagmatwany, nie działa dobrze. Taka międzygminna spółka samorządowa może działać znacznie sprawniej, chociaż trzeba pamiętać, że cieki wodne są systemem naczyń połączonych i to co dzieje się w jednym powiecie czy gminie ma bezpośredni wpływ na sąsiednie - mówi w rozmowie z portalem www.zawszepomorze.pl Józef Sarnowski.

