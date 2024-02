Napad z nożem w Gdańsku. Zatrzymany elblążanin (aktualizacja)

Gdańscy policjanci zatrzymali 30-letniego mieszkańca Elbląga oraz 24. letniego obywatela Węgier w sprawie zranienia sześciu osób w Gdańsku.

Portal wp.pl poinformował o zatrzymaniu przez policję mieszkańca Elbląga oraz obywatela Węgier. Zatrzymanie ma związek ze zranieniem nożem sześciu osób w nocy z soboty na niedzielę na ul. Elektryków. „Na razie nie wiadomo, co spowodowało atak i ile osób zadawało ciosy.“ - informuje wp.pl

Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia, następnie sprawa zostanie skierowana do prokuratury.

Aktualizacja: Jak podaje serwis trojmiasto.pl, przyczyną awantury, która zakończyła się atakiem z użyciem noża, mógł być spór o papierosa. Dwóch poszkodowanych w napadzie mężczyzn mają znajdować się w ciężkim stanie, dwie kolejne osoby - w stanie średnim, jedna w stanie lekkim. Z nieoficjalnych informacji trojmiasto.pl wynika, że odnieśli m.in. rany brzucha. Osoby mocniej poszkodowane przebywają w szpitalu. Lekko poszkodowany został opatrzony i wypisany do domu. Policja zdementowała pogłoski, jakoby osoby zaatakowane przez nożownika były obcokrajowcami. Więcej na trojmiasto.pl

Aktualizacja, poniedziałek 26 lutego

- Nadal trwają czynności zmierzające do wyjaśnienia okoliczności zdarzenia. Z pięciu osób przebywających w szpitalu w niedzielę przesłuchano cztery. Prokuratura oczekuje na sporządzenie opinii biegłego co do obrażeń, jakich doznało sześć osób, opinię toksykologiczną. Trwa analiza zapisów monitoringów z rejonu, w którym doszło do zdarzenia. Nie wykonywano jeszcze czynności z zatrzymanymi osobami - informuje Grażyna Wawryniuk z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.