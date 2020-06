Prezes pyta sędziów o przerwanie rozpraw

Prezes Sądu Okręgowego w Elblągu zażądał od przewodniczących wszystkich wydziałów w tym sądzie, czy posiedzenia lub rozprawy rozpoczęły się we wtorek niezgodnie z terminem – pisze Onet.pl Miała być to reakcja na działania Stowarzyszenia „Iustitia”, które apelowało do sędziów o przerwanie rozpraw na 30 minut w geście solidarności z sędzią Robertem Tuleyą.

We wtorek rano Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego miała zdecydować, czy uchyli sędziemu Igorowi Tuleyi immunitet. Wnioskowała o to Prokuratura Krajowa, która chciała postawić sędziemu trzy zarzuty związane z wydanym przez niego orzeczeniem w sprawie słynnego posiedzenia Sejmu 16 grudnia 2016, kiedy opozycja zablokowała salę plenarną. Zanim do wydania tej decyzji poszło (immunitetu sędziego ostatecznie nie uchylono), w obronie Roberta Tuleyi trwały protesty w całej Polsce. Stowarzyszenie "Iustitia" zaapelowało do sędziów, by we wtorek o godzinie 9 rano na 30 min. przerwali rozprawy, by wyrazić swoją solidarność z sędzią Tuleyą.

Jak informuje Onet.pl, już po protestach, do przewodniczących wydziałów w Sądu w Elblągu dotarło datowane na dziś pismo od prezesa tego sądu Piotra Żywickiego. Na funkcję powołał go jesienią 2017 r. Zbigniew Ziobro.

W dokumencie, do którego dotarł Onet prezes pisze: "czy w dniu 9 czerwca 2020 r. między godz. 8.30 a godz. 10 miały miejsce jakiekolwiek przypadki nieterminowego rozpoczęcia posiedzeń lub rozpraw głównych albo rozpraw odwoławczych, jeśli tak, to proszę podać czym było to spowodowane". Prezes Żywicki chce też ustalić, czy "ewentualne nieterminowe rozpoczęcie posiedzeń lub rozpraw nie spowodowało nadmiernego zagęszczenia osób oczekujących przed salami". Na podanie tych informacji prezes SO w Elblągu dał szefom wydziałów czas do środy do godziny 10.

Więcej w Onet.pl