Putin z wizytą w Kaliningradzie

Władimir Putin ma odwiedzić Kaliningrad, o czym poinformował rzecznik Kremla. - Dmitrij Pieskow dodał, że podróż "z okazji Dnia Wiedzy, ale nie tylko" rozpocznie się w czwartek, 1 września - informuje m.in. gazeta.pl.

- Dzień Wiedzy w Rosji jest dniem rozpoczęcia roku szkolnego. Wówczas to uczniowie starszych klas oficjalnie prowadzą swoich młodszych kolegów i koleżanki na ich pierwsze w życiu lekcje - przypomina onet.pl. To w szkołach dzień uroczystości oraz imprez plenerowych dla dzieci i rodziców. Wyjazd Putina do Kaliningradu określany jest jako "podróż służbowa".

Przypomnijmy, że obecnie Kaliningrad doświadcza trudności spowodowanych m. in. zablokowaniem ruchu tranzytowego. Region zmaga się m.in. z wysokimi cenami i bezrobociem wywołanym sankcjami. Jak przypomina Onet, obwód kaliningradzki to też największe skupisko obiektów militarnych w Europie, dla "obrony przed NATO".

- Nawet w poniedziałek, 29 sierpnia, załogi bojowe systemów rakietowych Bal i Bastion Floty Bałtyckiej podczas ćwiczeń trenowały uderzenia na okręty pozorowanego wroga u wybrzeży obwodu - podaje portal.

