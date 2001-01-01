UWAGA!

Strzały na ul. Obrońców Pokoju

 Elbląg, Strzały na ul. Obrońców Pokoju
fot. Witold Sadowski (arch. portEl.pl)

Jak informuje RMF FM, dziś (6 października) Żandarmeria Wojskowa zatrzymała żołnierza podejrzanego o kradzież paliwa. Podczas próby zatrzymania żołnierze ŻW użyli broni.

Reporter RMF FM ustalił, że żołnierza podejrzewa się o kradzież prawdopodobnie paliwa z elbląskiej jednostki wojskowej. Podczas próby zatrzymania podejrzanego na na ul. Obrońców Pokoju żołnierze Żandarmerii Wojskowej oddali strzały i przestrzelili opony w samochodzie. Jak informuje RMF FM jeden z pocisków rykoszetem uderzył w zderzak zaparkowanego samochodu. Nikomu nic się nie stało.

 

