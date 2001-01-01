Zatrzymali żołnierza, padły strzały

Żandarmeria Wojskowa zatrzymała w poniedziałek ok. godz. 16 na ul. Obrońców Pokoju w Elblągu żołnierza, podejrzewanego o kradzież mienia na szkodę jednostki. Mężczyzna chciał uciekać autem, żołnierze ŻW oddali strzały ostrzegawcze i przestrzelili opony, uniemożliwiając mu ucieczkę.

O okolicznościach zatrzymania Żandarmeria Wojskowa poinformowała w komunikacie.

- Żołnierze z Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Elblągu, działając na podstawie postanowienia prokuratora, usiłowali zatrzymać na terenie tego miasta żołnierza podejrzewanego o kradzież mienia na szkodę jednostki wojskowej - informuje ŻW.

Żołnierz, kierując prywatnym samochodem osobowym, nie zastosował się do wydawanych mu poleceń i nie zatrzymał auta. Rozpoczął się pościg, podczas którego na ul. Obrońców Pokoju w Elblągu podejrzewany próbował potrącić jednego z żandarmów.

– W tym momencie żołnierze Żandarmerii Wojskowej oddali strzały ostrzegawcze, a wobec braku reakcji kierującego, który swoim zachowaniem stwarzał realne zagrożenie dla zdrowia i życia innych osób, przestrzelili opony w jego pojeździe i dokonali jego zatrzymania. W wyniku całego zajścia nikt nie odniósł obrażeń – podano w komunikacie.

Sprawę wyjaśnia wydział wojskowy Prokuratury Okręgowej w Olsztynie