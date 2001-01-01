Więcej zieleni koło czołgu

Na terenie po rozebranych pawilonach handlowych przy al. Armii Krajowej powstanie zieleniec. Zarząd Budynków Komunalnych, który administruje tym terenem, zlecił jednej z firm rozbiórkę pozostałości po rozebranych pawilonach i urządzenie terenu zielonego.

Prace mają się rozpocząć w tym tygodniu. - Zarząd Budynków Komunalnych 6 października przekazał wykonawcy teren w związku z realizacją zadania. Zakres prac będzie obejmować demontaż pozostałości posadzek, podbudów i murków oporowych po dawnych zabudowaniach oraz utworzenie na tych miejscach terenów zielonych. Podjęte przez ZBK działania zdecydowanie zwiększą bezpieczeństwo osób poruszających się po tym terenie w okresie zimowym, a także pozytywnie wpłyną na estetykę otoczenia. – informuje Jacek Żukowski z zespołu prasowego Biura Prezydenta Elbląga.

Prace wykona Zakład Ogólnobudowlany Usługi Sprzętem Budowlanym Robert Sosnowski z Elbląga, który został wybrany przez ZBK z tzw. wolnej ręki. Koszt to około 60 tys. zł.

- Teraz zostaną rozebrane pozostałości po pawilonach i zasiana zostanie trawa. Jak ten zieleniec będzie docelowo wyglądał, okaże się w przyszłym roku – powiedział nam Jacek Żukowski.

Na terenie miasteczka handlowego przy czołgu nadal istnieje 40 pawilonów, z których większość należy do dzierżawców. 12 to własność ZBK i one są przeznaczone do najmu. ZBK nie ma planów ich rozbiórki.