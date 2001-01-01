UWAGA!

----

Więcej zieleni koło czołgu

 Elbląg, Więcej zieleni koło czołgu
(fot. Anna Dembińska)

Na terenie po rozebranych pawilonach handlowych przy al. Armii Krajowej powstanie zieleniec. Zarząd Budynków Komunalnych, który administruje tym terenem, zlecił jednej z firm rozbiórkę pozostałości po rozebranych pawilonach i urządzenie terenu zielonego.

Prace mają się rozpocząć w tym tygodniu. - Zarząd Budynków Komunalnych 6 października przekazał wykonawcy teren w związku z realizacją zadania. Zakres prac będzie obejmować demontaż pozostałości posadzek, podbudów i murków oporowych po dawnych zabudowaniach oraz utworzenie na tych miejscach terenów zielonych. Podjęte przez ZBK działania zdecydowanie zwiększą bezpieczeństwo osób poruszających się po tym terenie w okresie zimowym, a także pozytywnie wpłyną na estetykę otoczenia. – informuje Jacek Żukowski z zespołu prasowego Biura Prezydenta Elbląga.

Prace wykona Zakład Ogólnobudowlany Usługi Sprzętem Budowlanym Robert Sosnowski z Elbląga, który został wybrany przez ZBK z tzw. wolnej ręki. Koszt to około 60 tys. zł.

- Teraz zostaną rozebrane pozostałości po pawilonach i zasiana zostanie trawa. Jak ten zieleniec będzie docelowo wyglądał, okaże się w przyszłym roku – powiedział nam Jacek Żukowski.

Na terenie miasteczka handlowego przy czołgu nadal istnieje 40 pawilonów, z których większość należy do dzierżawców. 12 to własność ZBK i one są przeznaczone do najmu. ZBK nie ma planów ich rozbiórki.

 

red.

A moim zdaniem...

Zobacz fotoreportaż do tego artykułu

Więcej zieleni koło czołgu
Więcej zieleni koło czołgu
Więcej zieleni koło czołgu
Więcej zieleni koło czołgu

Najnowsze artykuły w dziale Wiadomości

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
  • Przydałyby się tam miejsca parkingowe.
  • Tak wam się podoba te 40 ''pawilonów'' ?... że zostają.
  • Park na przeciwko, a oni zieleniec chca robic. Na Zatorzu wyprzedali wszystkie tereny zielone pod deweloperke (zostaly plac miedzy wiezowcami oraz park na Lotniczej), a teraz jeszcze teren pomiedzy wiezowcami na parking przerabiaja. Tylko betonuja cale miasto. Juz nawet nie wspomne, ze szkola, przedszkole, przychodnia, infrastruktura drogowa (to, ze zrobia zjazd z osiedla w Malborska nic nie zmieni) bez zmian a tu +2000 wiecej ludzi i z polowa tej liczby samochodow w planach
  • Nareszcie. Najwyższy czas na porządki.
  • jeszcze tego ruskiego rdzewiejącego i brudnego grata (T34) usunąć
  • miejsca parkingowe potrzebne, park jest po drugiej stronie ulicy, trochę zieleni też sie przyda
  • A czemu nie jakaś palmiarnia z motylami
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
    3
    0
    Szejk Ali(2025-10-06)
  • Środek miasta, stawiać nowoczesną zabudowę a nie skwerek dla emerytów i lokalnych treserów małpek robicie... duży park macie na przeciwko.
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
    3
    3
    dajcie_spokój(2025-10-06)
  • Najpierw trochę zielieni a później cyk i stoją kamienice/bloki
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
    0
    1
    developer(2025-10-06)
  • Tak bezsensowna decyzja to tylko w elbląskim Ratuszu. Miasto nie ma pieniędzy na łatanie dziur w jezdniach, dokończenie remontu stadionu, Obwodnicę Wschodnią i wielu innych tematów, a piękna działka w środku 110 tys. miasta idzie pod zasianie trawą, zamiast na sprzedaż za kilka mln pod budowę apartamentowca. Po prostu nie wierzę. To powinno być karane.
  • Ja też poproszę 60 tys. zł. z wolnej ręki!
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
    0
    1
    Chętny(2025-10-06)
  • Mieszkańcy Śródmieścia chcą w tym miejscu Lidla! Jesteśmy otoczeni przez biedronki, chcemy czegoś nowego! Tylko Lidl, tylko Lidl!!!
Reklama
 