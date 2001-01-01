Tragedia podczas Castle Triathlon w Malborku. Nie żyje 66-letni zawodnik

Podczas zawodów Castle Triathlon w Malborku doszło do tragedii. Przed południem, na odcinku wodnym mężczyzna w wieku 66 lat źle się poczuł. Po wyciągnięciu go na brzeg, mimo pomocy ratowników, niestety zmarł. Zawody, zgodnie z decyzją rodziny, nie zostały przerwane - informuje portal www.zawszepomorze.pl.

W trakcie pierwszego dnia zawodów Castle Triathlon w Malborku, niestety, zmarł jeden z uczestników. Jak informuje dyżurny malborskiej policji, podczas etapu wodnego do ratowników podpłynął 66-letni mężczyzna, który zakomunikował, że źle się czuje. Po dotarciu na brzeg i udzieleniu pomocy, niestety nie udało się uratować uczestnika zawodów.

Zgodnie z wolą rodziny, nie tylko nie przerwano zawodów, ale także od razu nie informowano o tragicznym zdarzeniu, aby nie zakłócać imprezy. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja.

