Zero zainteresowania przekroczeniem granicy

1 maja uroczyście otwarto przejście graniczne Nowy Świat. Jak podaje tvn24.pl, przez cały maj nikt z niego nie skorzystał...

Jak mówił podczas otwarcia przejścia kontradmirał SG Andrzej Prokopski, komendant MOSG cytowany przez tvn24.pl, nowe przejście ma być obsługiwane całodobowo w ruchu osobowym i towarowym.

- Całą dobę przez cały miesiąc strażnicy byli gotowi. Próżno jednak wypatrywali marynarzy, którzy chcieliby z przejścia skorzystać – czytamy na portalu. - Ruch morski był. W maju przez kanał żeglugowy przeszło 159 jednostek, z czego dwie trzecie to łodzie rekreacyjne. Łącznie od otwarcia we wrześniu do końca maja z kanału skorzystało ponad osiemset różnych jednostek. Czyli średnio trzy dziennie – podaje tvn24.pl.

Zero chętnych na przekroczenie granicy należy rozumieć jako zero uprawnionych chętnych, bo w minionych tygodniach było tam kilku żeglarzy rosyjskich, którzy nie mogą przekroczyć granicy ze względu na obowiązujące obecnie ograniczenia. Jak podaje tvn24.pl, od otwarcia kanału przepłynęły przez niego "cztery jednostki szwedzkie, cztery norweskie, trzy francuskie i sześć niemieckich", a więc takie, które nie muszą przechodzić kontroli granicznej.

Więcej na tvn24.pl.