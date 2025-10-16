64-latek ukrywał się przed prawem. Złapali go w spiżarni

Kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Elblągu zatrzymali 64-letniego mężczyznę poszukiwanego listem gończym. Został on zatrzymany wczoraj, 15 października 2025 roku, w jednym z domów na terenie podelbląskiej miejscowości.

Mężczyzna od lipca tego roku ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Był poszukiwany na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy w Malborku za udostępnianie broni palnej osobie nieuprawnionej oraz przestępstwa narkotykowe. Podczas policyjnych działań funkcjonariusze odnaleźli go... w spiżarni, gdzie próbował uniknąć zatrzymania.

Dzięki skutecznej pracy elbląskich kryminalnych, poszukiwany został przewieziony do aresztu śledczego, gdzie odbędzie zasądzoną karę 4 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności.

Zatrzymanie to kolejny przykład skutecznej pracy policjantów, którzy każdego dnia konsekwentnie realizują działania mające na celu ujmowanie osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości.