UWAGA!

----

64-latek ukrywał się przed prawem. Złapali go w spiżarni

 Elbląg, 64-latek ukrywał się przed prawem. Złapali go w spiżarni

Kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Elblągu zatrzymali 64-letniego mężczyznę poszukiwanego listem gończym. Został on zatrzymany wczoraj, 15 października 2025 roku, w jednym z domów na terenie podelbląskiej miejscowości.

Mężczyzna od lipca tego roku ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Był poszukiwany na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy w Malborku za udostępnianie broni palnej osobie nieuprawnionej oraz przestępstwa narkotykowe. Podczas policyjnych działań funkcjonariusze odnaleźli go... w spiżarni, gdzie próbował uniknąć zatrzymania.

Dzięki skutecznej pracy elbląskich kryminalnych, poszukiwany został przewieziony do aresztu śledczego, gdzie odbędzie zasądzoną karę 4 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności.

Zatrzymanie to kolejny przykład skutecznej pracy policjantów, którzy każdego dnia konsekwentnie realizują działania mające na celu ujmowanie osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości.

Jakub Sawicki, zespół prasowy KMP Elbląg

A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Prawo i porządek

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem...
Reklama
 