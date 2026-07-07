Chryslerem na podwójnym gazie

Policjanci ruchu drogowego podczas obsługi kolizji w miejscowości Markusy (4 lipca) ustalili, że 18-latek, który kierował chryslerem znajdował się pod wpływem alkoholu. Badanie które wykonali policjanci dało wynik 1,5 promila alkoholu w organizmie.

18-latkowi zatrzymano prawo jazdy, a jego auto trafiło na policyjny parking. Za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, grzywna a nawet utrata pojazdu.

nadkom. Krzysztof Nowacki oficer prasowy KMP w Elblągu