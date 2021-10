Ciężarówka w rowie. Utrudnienia w ruchu

Na drodze krajowej nr 22 z Elbląga w kierunku Malborka ruch puszczany jest wahadłowo, po tym jak do przydrożnego rowu wpadła ciężarówka. Utrudnienia mogą potrwać do godz. 17.

Do zdarzenia doszło w piątkowy wieczór (15 października) na wysokości Karczowisk Górnych. 46-letni kierowca ciężarówki stracił panowanie nad pojazdem i wjechał do rowu. Samochód załadowany był butelkami z wodą, właśnie trwa ich przeładunek. Ruchem kierują policjanci, którzy przewidują utrudnienia do godz. 17. Kierowca został ukarany mandatem.