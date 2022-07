Co dalej ze sprawą słynnego przesłuchania na komendzie policji?

Prokuratura Rejonowa w Kościerzynie prowadzi sprawę słynnego przesłuchania w Komendzie Miejskiej Policji w Elblągu. Przesłuchała już 18-latkę, która ma status pokrzywdzonej. Nikomu na razie nie postawiła zarzutów.

Decyzję o wyznaczeniu do prowadzenia tej sprawy Prokuratury Rejonowej w Kościerzynie podjęła Prokuratura Okręgowa w Gdańsku. Elbląscy prokuratorzy złożyli wniosek o wyłączenie ich z tej sprawy.

Śledztwo, jak poinformował naszą redakcję Marcin Lubiński, prokurator rejonowy w Kościerzynie, zostało wszczęte 1 lipca.

- Do chwili obecnej w sprawie nie przedstawiono nikomu zarzutów, aktualnie wykonywane są czynności procesowe, a po zebraniu pełnego materiału dowodowego zostanie podjęta decyzja co do dalszego toku postępowania – informuje prokurator Lubiński.

Prokuratura przesłuchała pokrzywdzoną w tej sprawie. Zapytaliśmy więc, czy prokuratura zabezpieczyła nagranie z przesłuchania, którego fragment został upubliczniony przez naszą redakcję? - Do chwili obecnej pokrzywdzona nie przedłożyła nagrania ze zdarzenia, o którym mowa w zapytaniu – pisze w odpowiedzi prokurator z Kościerzyny.

Przypomnijmy, że sprawę przesłuchania opisaliśmy na portEl.pl 9 czerwca. Doszło do niego w kwietniu, kiedy nasza Czytelniczka została wezwana jako świadek w sprawie uszkodzenia auta. Policjanci wyzywali 18-latkę, grozili, próbowali zabrać telefon. Nastolatka to wszystko nagrała i powiadomiła prokuraturę.