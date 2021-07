Dodatkowe patrole na ulicach

20 policjantów rozpoczęło okres adaptacji zawodowej w Komendzie Miejskiej Policji w Elblągu. Młodzi stażem funkcjonariusze od lipca do listopada pod okiem starszych kolegów będą pełnili służby na terenie Elbląga. Jest to forma służby policyjnej realizowana po zakończeniu policyjnego kursu podstawowego.

Na ulicach Elbląga pojawiły się dodatkowe patrole. To łącznie 20 nowych policjantów – adeptów, którzy zasilili szeregi funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Elblągu. Po zakończeniu szkolenia zawodowego podstawowego młodzi policjanci kierowani są do odbycia adaptacji zawodowej w Oddziałach Prewencji. To kolejny etap szkolenia podczas służby przygotowawczej.

Okres adaptacji zawodowej to dla tych funkcjonariuszy doskonała okazja, aby ugruntować wiedzę zdobytą w szkole policji, a także przekonać się jak ważna i odpowiedzialna jest praca policjanta. Jednym z podstawowych zadań mundurowych będzie zapobieganie i ujawnianie sprawców wykroczeń szczególnie uciążliwych dla mieszkańców.

Adepci monitorować będą rejony parków, skwerów, placów zabaw i głównych ciągów komunikacyjnych. Zwykle adaptacja zawodowa odbywała się w Oddziałach Prewencji w Warszawie lub Olsztynie. Obecność funkcjonariuszy i przeprowadzenie adaptacji w Elblągu możliwa była dzięki wsparciu udzielonemu przez prezydenta Elbląga.