Fundacja Dumni z Elbląga kupuje posiadłość w Karczowiskach Górnych

Posiadłość o powierzchni 2,6 hektara z dwoma domami, tarasem, wiatą na trzy auta, garażem, domkiem pszczelarza, stawami oraz lasem w Karczowiskach Górnych (gmina Elbląg) planuje kupić Fundacja Dumni z Elbląga za 2 mln 186 tys. dotacji, którą otrzymała od Ministerstwa Edukacji i Nauki z programu pn. „Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania”. Tak wynika z wniosku złożonego do MEiN przez prezesa Fundacji Dumni z Elbląga Kamila Nowaka. Wiosek otrzymaliśmy po kontroli przeprowadzonej w fundacji przez posłanki Katarzynę Lubnauer oraz Krystynę Szumilas, wcześniej wielokrotnie bezskutecznie prosiliśmy ministerstwo i prezesa fundacji o dostęp do tych informacji. Dodajmy, że są to informacje publiczne, tak jak i pieniądze, które otrzymała fundacja.

Dwa domy, las i wieża widokowa

Przypomnijmy, że Fundacja Dumni z Elbląga została zarejestrowana 13 kwietnia 2022 roku (w Sądzie Rejonowym w Olsztynie), prezesem zarządu jest 37-letni elblążanin Kamil Nowak. Według danych z Krajowego Rejestru Sądowego fundacja ma swoją siedzibę przy ul. Zacisze 2 w Elblągu, jest to tzw. adres wirtualny. Przypomnijmy również, że dotacja ministra edukacji i nauki została przyznana fundacji „na zakup nieruchomości i jej wyposażenie”.

O to jaką nieruchomość planuje kupić fundacja, pytaliśmy jej prezesa już w listopadzie ub. roku. Nie uzyskaliśmy wówczas żadnej odpowiedzi. Szczegółowo całą sprawę opisaliśmy w tym artykule. Nasze pytania przesłaliśmy ponownie Kamilowi Nowakowi na początku stycznia br. Uzyskaliśmy wówczas odpowiedzi, z których wynikało, że fundacja przeznaczy całą dotację na zakup nieruchomości położonej 4 km od Elbląga.

- Dotację w całości, czyli w kwocie 2 mln 186 tys. zł, przeznaczamy na zakup nieruchomości położonej 4 km od Elbląga, przy drodze asfaltowej w bezpiecznej i spokojnej okolicy. Główny budynek powstał w 1935 r. i pierwotnie pełnił rolę szkoły. Nieruchomość obejmuje także teren zieleni z ogródkiem warzywnym, laskiem, stawami i ulami, dając nam możliwość prowadzenia różnorodnych zajęć tematycznych - mogliśmy przeczytać w mailu przesłanym naszej redakcji przez Kamila Nowaka. Jednak prezes fundacji nie odpowiedział wówczas na nasze pytanie dotyczące dokładnej lokalizacji nieruchomości, którą organizacja Dumni z Elbląga planuje kupić. Nie odbierał również od nas telefonów. Wielokrotnie pytaliśmy też o tę sprawę Ministerstwo Edukacji Narodowej i Nauki. Ono również nie udzieliło nam żadnej informacji w tym temacie.

Okazuje się, że fundacja planuje kupić nieruchomość w Karczowiskach Górnych (gmina Elbląg). Wniosek złożony do ministerstwa przez Fundację Dumni z Elbląga otrzymaliśmy od posłanek Katarzyny Lubnauer oraz Katarzyny Szumilas, które przeprowadziły w niej kontrolę poselską. Czego możemy się z niego dowiedzieć? Przede wszystkim, że jest to posiadłość o powierzchni 2,6 ha, dużym tarasem, wiatą na 3 auta, garażem w bryle budynku, domkiem pszczelarza z punktem widokowym obrośniętym piękną Wisterią, dwoma stawami i własnym lasem. "Posiadłość położona jest 4 km od Elbląga przy drodze asfaltowej w bezpiecznej i spokojnej okolicy. Główny budynek powstał w 1935 roku i pierwotnie pełnił rolę szkoły. Przeszedł remont generalny w 2004 roku – czytamy m. in. we wniosku Fundacji Dumni z Elbląga, który złożyła ona do MEiN.

Dom z duszą, odkurzacz i ekspres do kawy

We wniosku Kamil Nowak opisuje posiadłość w Karczowiskach Górnych jako „dom z duszą”. - O niepowtarzalnym klimacie, o powierzchni 514 m2, składa się z 10 pokoi, 2 łazienek i 2 kuchni – czytamy m. in. we wniosku. Dowiadujemy się również, że drugi budynek o powierzchni 94,64 m z 2008 roku może pełnić funkcję domku dla gości, w którego skład wchodzi: salon z kominkiem i aneksem kuchennym, przedpokój, łazienka, sypialnia, pokój letni.

Wniosek zawiera też „planowany zakres rzeczowo-finansowy inwestycji”. Jakie inwestycje w wyposażenie nieruchomości planowała Fundacja Dumni z Elbląga? Zamek do zabawy skakania z dmuchawą (20 tys. zł), plac zabaw (20 tys. zł), drążki do pociągania się (3,5 tys. zł), dron (5 tys. zł), okulary AR Nreal (3,5 tys. zł), komputery do zajęć (24 tys. zł), hełmy i gogle do paintball (3,2 tys. zł), smart odkurzacz (3 tys. zł), expres do kawy (3,5 tys. zł). Łącznie wniosek opiewał na 2 mln 551 tys. zł. Fundacja otrzymała dotację na zakup nieruchomości w wysokości 2 mln 186 tys. zł, wyposażenia ministerstwo nie chciało dofinansować. Całość planowanych wydatków fundacji zamieszczamy na zdjęciu.

fot. wniosek Fundacji Dumni z Elbląga. To planowy zakres dofinansowania, z którego ministerstwo dofinansuje zakup nieruchomości. Elementy wyposażenia nie będą dofinansowane z tego priojektu

Dumni z Elbląga, czyli kto?

Przypomnijmy, że Kamil Nowak, prezes Fundacji Dumni z Elbląga, jest mieszkańcem naszego miasta. Ukończył I LO.

"Absolwent stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim, przedsiębiorca doświadczony w eksporcie, od czasów szkoły średniej zaangażowany w działalność pozarządową w elbląskich stowarzyszeniach Młodzież Młodzieży, Elbląskim Klubie Fantastyki. Współzałożyciel i były członek zarządu Elbląskiego Bractwa Historycznego. Doradzał w jednostce budżetowej Instytut de Republica, a od agresji Rosji na Ukrainę 24 lutego 2022 roku zaangażował się w pomoc uchodźcom. 26 lutego 2022 roku wystąpił w głównym wydaniu Wydarzeń Polsatu" - tak pisze o sobie we wniosku do ministerstwa. Dowiadujemy się również, że... odwiedził Lwów po bombardowaniu, współpracował z wolontariuszami z całego świata przy pomocy humanitarnej w Medyce, Przemyślu i Lwowie, jest poliglotą znającym kilka języków.

Do najbliższych współpracowników Fundacji Dumni z Elbląga, poza prezesem, jak czytamy we wniosku, należy także jeden z elbląskich przedsiębiorców, były żołnierz brytyjskiej armii oraz działaczka społeczna z Elbląga.

Gotowanie jak u mamy

Fundacja Dumni z Elbląga zapowiada w Karczowiskach Górnych stworzenie Centrum Edukacyjnego, "skupiającego się na kształtowaniu postaw społecznych. Nasze centrum będzie prowadziło edukację wspierającą lokalne pomysły i działania społeczne oraz będzie miejscem swobodnej wymiany myśli, poglądów oraz wiedzy" - czytamy we wniosku do ministerstwa.

Jakie będą to działania? Między innymi warsztaty: prawo w życiu codziennym, budowa społeczeństwa obywatelskiego, dojrzałość emocjonalna jako fundament życia, społeczeństwa, narodu, spacer po wirtualnej rzeczywistości, zdrowe i dostatnie życie, przedsiębiorczość inaczej, bezpieczeństwo w sieci, gotowanie jak u mamy, technologie w codziennym życiu, rękodzieło praktyczne z elementami historii namacalnej i majsterkowanie, ogródkowanie i uprawa roślin, turkusowe zarządzanie, przysposobienie obronne XXI wieku. Co ciekawe, w programie warsztatów o budowie społeczeństwa obywatelskiego wymienione są między innymi zajęcia zatytułowane: polityka dla każdego, partie polityczne, petycje, społeczne projekty ustaw, start w wyborach różnego szczebla.

We wniosku fundacji czytamy również, że wnioskodawca zobowiązuje się do utrzymania inwestycji w opisywanym zakresie przez okres minimum 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu tj. do końca 2027 roku. Co oznacza, że po 5 latach od zakupu nieruchomości Fundacja będzie mogła ją sprzedać.

Do sprawy wrócimy.

Przy realizacji materiału współpracowałam z Justyną Suchecką, dziennikarką TVN24