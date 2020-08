Dwa tysiące grzywny za spalanie odpadów

Strażnicy miejscy zauważyli gęsty dym o dziwnej barwie, unoszący się nad pawilonami pod Górą Chrobrego. Na miejscu zastano ognisko, w którym spalana była słoma z dachu wraz z otaczającą ją siatką, puszki oraz inne odpady.

Przy pawilonach zastano prawdopodobnego sprawcę wykroczenia, który przyznał się do palenia ogniska, jednocześnie stwierdzając, że to co znajduje się w ognisku to nie odpady. Mężczyźnie został zaproponowany mandat karny w wysokości 500 zł - mężczyzna skorzystał z prawa do odmowy przyjęcia mandatu, w związku czym sprawa trafiła do Sądu Rejonowego w Elblągu. Sąd po rozpoznaniu sprawy nałożył na mężczyznę grzywnę w wysokości 2000 zł oraz dodatkowo obciążył go kosztami sądowymi. Straż Miejska w Elblągu przypomina, że zgodnie z art. 191 Ustawy o Odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku, "Kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów, podlega karze aresztu albo grzywny." Za powyższe wykroczenie grozi grzywna w wysokości 5000 zł!