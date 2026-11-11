Groził, że „zrobi to, co w Krakowie”

68-latek groził pracownikom sekretariatu w Urzędzie Miejskim w Elblągu, mówiąc że”zrobi to samo, co w Krakowie”. Został zatrzymany przez policję, wkrótce usłyszy zarzuty. Z naszych informacji wynika, że był nietrzeźwy.

Do tego zdarzenia doszło we wtorek, 10 listopada, w Urzędzie Miejskim w Elblągu. 68-letni mężczyzna wywołał awanturę w sekretariacie. Był wulgarny i miał kierować groźby wobec pracowników.

- Pochwalał przy tym działania zamachowcy z Krakowa i zapowiadał, że to samo zrobi w Elblągu. Swoim zachowaniem wywołał realne poczucie zagrożenia wśród pracowników urzędu. Został zatrzymany w miejscu zamieszkania przez policyjny patrol prewencji. Mężczyzna trafił do policyjnej celi i wkrótce usłyszy zarzuty w związku ze swoim zachowaniem – informuje Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie.

Kodeks karny już za samo publiczne pochwalanie popełnienie przestępstwa przewiduje karę grzywny, ograniczenia wolności lub roku pozbawienia wolności. Przestępstwo wywołania fałszywego alarmu poprzez sprowadzenie przekonania o zagrożeniu życia wielu osób grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Kierowanie wobec innych osób gróźb i wzbudzenie w nich obawy ich spełnienia to przestępstwo zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności.

Po tym incydencie prezydent Elbląga zapowiedział wprowadzenie ścisłej kontroli wejść do urzędu.