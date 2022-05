Hamował i zajeżdżał drogę innym kierowcom. Usłyszał wyrok sądu 

Sąd Rejonowy w Elblągu wydał wyrok w sprawie 20-latka, który samochodem celowo zajeżdżał drogę innym kierowcom, zmuszał ich do hamowania i zjechania na pobocze. Tym samym stwarzał zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Sąd ukarał go grzywną.

Dwa podobne zdarzenia miały miejsce 15 stycznia i 27 lutego tego roku w miejscowości Brudzędy (gm. Markusy). 20-letni kierujący volkswagenem wykonywał brawurowe manewry hamowania i zajeżdżania drogi, aby celowo utrudnić ruch kierującym. W pierwszym przypadku zmusił mężczyznę jadącego motorowerem do zjechania na pobocze. Podobnie wyglądała sytuacja w drugim przypadku. Wówczas zmusił kobietę jadącą samochodem osobowym do gwałtownego hamowania i zjechania z drogi. Sąd uznał winnym 20-letniego kierowcę. Musi on teraz zapłacić 1 000 zł.

Policjanci ostrzegą przed brawurą, która jest główną przyczyną wypadków drogowych.