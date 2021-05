Jechał za szybko

40-letni kierowca z Warszawy został skazany przez Sąd Rejonowy w Elblągu na 1 500 złotych grzywny. Musi także pokryć koszty sądowe. Mężczyzna zlekceważył ograniczenie prędkości w terenie zabudowanym. Jechał ponad setką i tym samym dwukrotnie przekroczył dopuszczalną prędkość. Policjanci ostrzegają przed konsekwencjami brawurowej jazdy.

Sytuacja miała miejsce w miejscowości Nowy Dwór Elbląski. 3 czerwca ubiegłego roku policjanci zatrzymali osobowego opla, którego kierowca rozpędził auto do 103 km/h. Wszystko to w terenie zabudowanym z ograniczeniem do 50 km/h. Wówczas kierowca nie przyznał się do wykroczenia i nie przyjął mandatu. Policjanci sporządzili wniosek do sądu, który wydał wyrok. Mężczyzna ma zapłacić 1 500 zł grzywny i pokryć koszty sądowe.

Policjanci ostrzegają – nikt na drodze nie jest bezkarny. Nadmierna prędkość jest główną przyczyną wypadków. Wszelkie niebezpieczne sytuacje należy zgłaszać na numery alarmowe.