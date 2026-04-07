Jeden uderzył autem w barierki, drugi hulajnogą w samochód. Obaj byli pod wpływem

1,42 promila alkoholu w organizmie miał 37-latek, który kierował na drodze S7 swoim samochodem i uderzył w bariery ochronne. W wyniku tego zdarzenia na rozrzucone na jezdni elementy pojazdu najechał inny kierujacy, który uszkodził koło w swoim volvo.

Z kolei w Pasłęku przy ul. Jagiełły doszło do kolizji subaru, którym kierował 21-latek, z 17-latkiem poruszającym się hulajnogą elektryczną.

Po zbadaniu trzeźwości uczestników przez policyjny patrol okazało się, że 17-latek ma 0,8 promila alkoholu w organizmie.

Młody mężczyzna został ukarany mandatem. Na szczęście nie odniósł obrażeń w zdarzeniu.