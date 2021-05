Kierował nie mając prawa jazdy

39-latek, który kierował autem nie posiadając prawa jazdy został ukarany przez sąd grzywną. Sąd wydał również wobec niego zakaz kierowania wszelkimi pojazdami. Jego złamanie jest przestępstwem.

1000 złotych grzywny i 6 miesięcy zakazu prowadzenia pojazdów na taką karę sąd skazał pewnego 39-latka, którego policjanci z elbląskiej komendy zatrzymali do kontroli drogowej. Było to na obwodnicy Elbląga, a wspomniany kierował renault megane. W czasie kontroli okazało się, że mężczyzna nie posiada uprawnień do prowadzenia auta. Wtedy też skierowano do sądu wniosek o ukaranie.

Mężczyzna oprócz grzywny ma teraz sądowy zakaz kierowania pojazdami przez 6 miesięcy, jego złamanie jest przestępstwem.