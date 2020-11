Policjanci z Pasłęka zatrzymali 25-latka, który kierował samochodem pod wpływem narkotyków. Funkcjonariusze zabezpieczyli przy nim marihuanę. Mężczyzna odpowie za jazdę w stanie nietrzeźwym oraz posiadanie narkotyków. Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.

W Pasłęku przy ul. Jagiełły policjanci zatrzymali do kontroli osobowego seata. Okazało, że 25-letni kierujący miał przy sobie marihuanę. W trakcie rozmowy z funkcjonariuszami przyznał się, że wcześniej palił narkotyk. Została mu pobrana krew do badań laboratoryjnych. Kierowca trafił do policyjnego aresztu, grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.