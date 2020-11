Kierowcy jeżdżą za szybko

Podczas minionego weekendu policjanci zatrzymali dwóch nietrzeźwych kierujących oraz skontrolowali 90 kierujących, którzy przekroczyli dozwoloną prędkość. Trzech z nich jechało za szybko o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym.

Na Trasie UE pewien 25-latek rozpędził swojego opla vectrę do 129 km/h w miejscu, gdzie jest ograniczenie do 50 km/h. Policjanci ukarali go 500-złotowym mandatem, 10 punktami karnymi i zatrzymaniem prawa jazdy na trzy miesiące. Taka kara spotkała również 28-latka, który przez Zwierzno jechał swoim audi 114 km/h oraz 52-latka jadącego volkswagenem. Ten ostatni został zatrzymany w Raczkach Elbląskich, a na liczniku miał 106 km/h.

Policjanci w czasie weekendowej służby zatrzymali dwóch nietrzeźwych kierujących. W miejscowości Rogajny skontrolowano 34-latka, który na skutek zbyt szybkiej jazdy oraz ograniczonej alkoholem świadomości znalazł się wraz ze swoim pojazdem w przydrożnym rowie. Wynik badania trzeźwości to 2,30 promila alkoholu w organizmie 34-latka.

Inny kierujący zatrzymany na drodze nr 7 w okolicy Pasłęka miał blisko pół promila alkoholu w organizmie. 32-latek kierujący fordem mondeo odpowie za popełnione wykroczenie.