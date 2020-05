Kierujący ukarani przez elbląski sąd

Gdy osoba odmawia przyjęcia mandatu lub gdy wykroczenie jest rażące, a jego sprawca był już karany mandatami, policjanci mogą skierować wniosek o ukaranie takiej osoby przez sąd. Pokazujemy dwa przypadki wyroków, jakie zapadły w maju.

Pierwsza sytuacja dotyczyła 53-letniego mężczyzny, który kierował mercedesem na warszawskich numerach rejestracyjnych. 26-lutego został zatrzymany przez policjantów elbląskiej grupy „speed”. Jechał obwodnicą Elbląga z prędkością 176 km/h, a więc przekroczył dopuszczalną prędkość poza terenem zabudowanym o 56 km/h. Sąd dwa miesiące później ukarał go grzywną w wysokości 2000 złotych.

Inny mężczyzna, 10 marca, został zatrzymany do kontroli drogowej. Sytuacja miała miejsce przy ul. płk. Dąbka. 38-latek kierował osobowym oplem nie mając prawa jazdy. Policjanci w tym przypadku również skierowali wniosek o ukaranie do sądu. Wyrok jaki zapadł, to 1000 złotych grzywny oraz zakaz kierowania wszelkimi pojazdami na 1 rok.