Kierujący z ponad dwoma promilami

Policjanci z wydziału ruchu drogowego zatrzymali 49-latka, który kierował osobową mazdą. Po sprawdzeniu jego trzeźwości alkotestem okazało się, że ma w organizmie ponad 2 promile alkoholu.

Mężczyzna został zatrzymany na ul. Malborskiej. Kontrolujący go policjanci od razu wyczuli od niego zapach alkoholu. Badanie alkotestem wykazało 2,06 promila. Dodatkowo 49-latek miał sądowy zakaz kierowania wszelkimi pojazdami do maja 2023 roku. Teraz odpowie przed sądem. Za złamanie zakazu może mu grozić kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Inny kierujący został zatrzymany na ul. Świerkowej. 51-letni mężczyzna miał 1,36 promila alkoholu w organizmie. Zatrzymano mu prawo jazdy.

Za kierowanie w stanie nietrzeźwości grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności.